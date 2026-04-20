Frühlingsfest HGV Schömberg: Zuversicht in einer verrückten Welt

Von Frühling noch wenig Spur beim HGV-Fest in Schömberg: Der Bürgermeister macht aber Mut, und die Vorsitzende wird überrascht.
Es hätte die Schömberger am Sonntag noch schlimmer treffen können. Man brauchte einen Kittel mehr, dafür aber keinen Regenschirm – die prophezeiten Niederschläge blieben ganz und gar aus. Das Frühlingsfest des Handels- und Gewerbevereins (HGV) lockte deshalb zahlreiche Gäste, auch aus dem Schlichemtal und darüber hinaus, in die Robert-Bosch-Straße. Diese verwandelte sich zum zweiten Mal für ein paar wenige Stunden in eine kleine Flanier- und Einkaufsmeile. Auch zwei Betriebe im Kuhwasen hatten ihre Türen geöffnet.