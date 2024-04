1 Die „Filter-Länder“ haben den den Gästen am Samstagabend in der Auberghalle eingeheizt. Getreu dem Motto „Das erste Oktoberfest im Jahr“ gab es in Oberschopfheim Alpenrock und Pop auf die Ohren. Foto: Bohnert-Seidel

Partystimmung pur erlebten die Besucher im vollen Haus der Auberghalle in Oberschopfheim. Eingeladen hat der Musikverein sowohl Samstag als auch Sonntag zum Frühlingsfest. Sowohl die „Filter-Länder“ als auch befreundete Musikvereine heizten ein.









Der Musikverein Oberschopfheim hatte am Wochenende zu seinem sechsten Frühlingsfest eingeladen. Zwei Tage lang war der Musikverein in Feierlaune. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag füllten die Gäste die Halle und genossen die Geselligkeit in froher Runde.