Katharina und Moritz Benning haben “Ja” gesagt. Eigentlich hat das Stuttgarter Paar das schon vor zwei Jahren gemacht, im Standesamt. Aber dann kam die Corona-Pandemie und die kirchliche Trauung samt großem Fest mussten erst einmal – wie bei vielen Paaren in den vergangen beiden Jahren – ausfallen und immer wieder verschoben werden. Aber diesmal hat das Timing der beiden perfekt gepasst und ihnen zu einer besonderen Fotokulisse verholfen. Am Samstag um 12 Uhr wurde das Frühlingsfest eröffnet, um 13 Uhr bummelten Katharina und Moritz samt Trauzeuginnen und Fotograf in schönstem Hochzeitsoutfit zum Fotoshooting an Riesenrad und Wilder Maus vorbei, um 15 Uhr sagten sie dann zum zweiten Mal “Ja”.

Vier Schläge bis zur Eröffnung

Vier Schläge hatte Wasen-Bürgermeister Thomas Fuhrmann am Samstag kurz vorher für den Fassanstich gebraucht. Schauplatz der Eröffnung des 82. Stuttgarter Frühlingsfestes war diesmal das Almhüttendorf, die großen Festzelte gibt es wegen der so lange unklaren Corona-Lage und wegen des Krieges in der Ukraine nicht. Stattdessen kann man in den Almhütten und an 17 Imbissen mit ihren zum Teil gar nicht so kleinen Biergärten feiern. Der Verzicht auf die Bierzelte “schmerze ihn zwar”, sagte der Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen bei der kurzen Festeröffnung, aber der Krieg habe die Verantwortlichen veranlasst “ein kleineres, beschaulicheres Fest zu feiern”. Er begrüßte die vielen Vertreter der Schausteller und Gastronomen, die in den vergangenen beiden Jahren um ihre Existenz bangen mussten. Und er forderte die Eröffnungsgäste auf: “Kommen Sie jeden Tag, genießen Sie die tolle Atmosphäre.”

Frühlingsfest als Fest der Hoffnung

“Es ist für uns alle ein ganz besonderer Tag”, sagte Andres Kroll, der Geschäftsführer der „in.Stuttgart“-Veranstaltungsgesellschaft. Dieses Frühlingsfest bedeute nach zwei Jahren Pause ein bisschen Rückkehr zur Normalität im Veranstaltungsgeschäft, “trotz der schrecklichen Bilder aus der Ukraine”. Diese erste Großveranstaltung nach so langer Zeit solle auch ein Fest der Hoffnung sein.

Während die Eröffnungsgäste in der großen Almhütte der Familie Renoldi mit den ersten Maß Bier anstießen, füllte sich der Festplatz draußen relativ rasch. So manche jüngere Besucherin hatte nach zwei Jahren endlich wieder ihr Dirndl aus dem Kleiderschrank geholt, die ersten größeren Firmengruppen sorgten für Umsatz an den 30 Fahrgeschäften, 29 Schieß- und Wurfbuden, 25 Grill-Imbissen, 55 Eis- und Süßwarenständen und den vielen Losbuden und anderen Geschäften. Und vor der Geister-Villa bildete sich früh die erste Schlange. Die künstlichen Geisterbahn-Schrecken ist dann doch eine willkommene und fast schon angenehme Ablenkung vor dem Grauen der realen Welt.

Das der zweite erste Besuch

Viele Kinder hatten es am Samstag gar nicht abwarten können, endlich ihr erstes Volksfest zu erleben. Der jetzt 6-jährige Manuel aus Stuttgart zum Beispiel war zwar schon mal auf dem Wasen, “aber daran erinnert er sich nicht”, sagt sein Vater. Deswegen verkündet der Bub auch ganz stolz: “Das ist das erste Mal!” und will gleich weiter, nachdem er und sein Papa viel Spaß im Labyrinth gehabt hatten. Auch Amelie Hutter aus Esslingen habe zwei Jahre lang sehnsüchtig auf den nächsten Rummel auf dem Wasen gewartet, erzählt ihre Mutter. Die beiden haben gerade wilde Runden im Musik-Express gedreht und sind begeistert. “Super, das macht richtig Spaß”, lacht Sandra Hutter. Auch Christa und Otto Kanzian wollten gleich zu Beginn wieder auf den Wasen. “Flanieren, gucken, riechen - was man halt alles vermisst hat”, sagt Otto Kanzian und macht Fotos von seiner Frau vor einer Wurfbude - auch ein Fotomotiv, das es zwei Jahre lang nicht gab.

Öffnungszeiten

Das gar nicht so kleine Frühlingsfest “light” dauert bis zum 8. Mai. Es öffnet montags bis freitags um 14 Uhr, samstags, sonn- und feiertags um 12 Uhr. Am 25. und 26. April sowie am 2. und 3. Mai bleibt geschlossen.