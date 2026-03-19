Frühlingsempfang in Rust: Europa-Park-Gemeinde feiert die Natur – und den neuen Ehrenbürger Jürgen Mack

Große Emotionen beim Frühlingsempfang: Der „Innenminister des Europa-Parks“ erhielt die höchste Würdigung der Gemeinde. Zuvor erlebten 300 Gäste einen abwechslungsreichen Abend.
Neues Thema, neuer Moderator, neuer Ehrenbürger: Der Ruster Frühlingsempfang lief dieses Jahr etwas anders ab als sonst. Bürgermeister Kai-Achim Klare, sonst selbst Leiter des Abends, hatte sich in Form von Markus Knoll externe Unterstützung geholt. Der Radiomoderator war mit teils spitzer Zunge für die Unterhaltung zuständig. So war der Moment umso ernster und kraftvoller, als Klare schließlich mit der Amtskette des Rathauschefs ans Rednerpult trat. Er verkündet: „Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, Herrn Jürgen Mack für seine herausragenden Verdienste um das Gemeinwohl die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde Rust zu verleihen.“