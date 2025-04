Zum Jahresbeginn laden die Gemeinden zu Neujahrsempfängen ein. Dicht an dicht folgen die Kalendereinträge – so hat sich Meißenheim zum zweiten Jahr in Folge dafür entschieden, zu einem etwas späteren Zeitpunkt zu einem Frühlingsempfang einzuladen.

Nach dem tänzerischen Auftakt der Zumba-Kids unter der Leitung von Sarina Hobitz gab der Bürgermeister einen Rück-und Ausblick. 2024 wurden einige Projekte angegangen: In den Kindergarten Arche Noah wurden 1,7 Millionen Euro in eine Neugestaltung des Außenbereichs investiert und der geförderte Wohnungsbau vorangetrieben. Neueröffnungen von Bäckereien, Cafés und Eisdielen konnten gefeiert werden und die neue Schulleiterin der Grundschule wurde ins Amt eingeführt. Bebauungspläne wurden vorangetrieben, um weiteren Wohnraum zu schaffen und Möglichkeiten der medizinischen Versorgung zu sichern. Große Themen, die einen Einfluss auf die Gemeinde hätten, seien das Integrierte Rheinprogramm und die Rheintalbahn. Hier appellierte Schröder an die Bevölkerung, an Informationsveranstaltungen teilzunehmen und mitzusprechen. Der Lärmschutzwall soll mit einer Photovoltaikanlage belegt werden. Außerdem gibt es Pläne für die Nutzung des Sportheims in Meißenheim und des Hartplatzes zur Förderung des Sports.

Lesen Sie auch

Nicht ganz überraschend eröffnete der Bürgermeister seine erneute Kandidatur für das Bürgermeisteramt bei der Wahl im Herbst. So möchte er auch weitere acht Jahre seine Heimatgemeinde gestalten.

Im Rahmen des Frühlingsempfangs wurden, wie auch im vergangenen Jahr, verdiente Sportler und Ehrenamtliche geehrt. So stand der Abend unter dem Motto „Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, es ist Arbeit, die unbezahlbar ist.“

Laudatio für Rinklef musste in Abwesenheit erfolgen

Insbesondere sollte Anita Rinklef für ihr vielseitiges Engagement mit der Landesehrennadel ausgezeichnet werden. Da Rinklef jedoch kurzfristig krankheitsbedingt verhindert war, musste die Laudatio auf die engagierte Kürzellerin in deren Abwesenheit erfolgen. Die Ehrung soll zum späteren Zeitpunkt persönlich nachgeholt werden. „Anita Rinklef hat immer neue Ideen“, betonte der Bürgermeister. So sei sie vielseitig ehrenamtlich aktiv und blicke auf vielseitige Tätigkeiten in der Kirche, im Gesang, im sozialen Bereich oder bei Vereinen zurück. Sie war Vorsitzende bei den „Ridd’l Schdägge“, Organisatorin des Adventsmarkts, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats und singt aktiv im Kirchenchor. Weiter war sie ehrenamtliche Helferin bei der Lahrer Tafel, ehe sie nach dem Ausscheiden aus dem Dienst vor Ort seit 2012 Spendenaktionen zur Weihnachtszeit organisiert. Das Engagement ist vielseitig und groß, daher sollte Rinklef die Ehrung für dieses besondere Engagement zuteil werden, so Schröder.

Auch Landrat Thorsten Erny würdigte das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde in seinen Grußworten. So sei das Ehrenamt der Kitt der Gesellschaft und des sozialen Zusammenhalts. Weiter sicherte er den offenen Dialog, um das gemeinsame Ziel, die Lebensqualität im Ortenaukreis zu erhalten und zu verbessern, zu erreichen.

Ehrungen

Musik:

Jungmusiker Leistungsabzeichen in Bronze Emma Schmidtblaicher, Emma Suhm, Tamina Lauer (Musikverein Meißenheim) sowie Anika Fliehler und Mina Scheiwe (Musikverein Kürzell); in Silber Leia Kirner (Musikverein Kürzell) Kampfsport:

Deutscher Meister im Boxen: Vlad Dalke; Deutscher Meister im Brazilian Jiu-Jitsu: Marius Hockenjos Leichtathletik:

LSW-Spezialsport: Peter Gerth (LTV Meißenheim) Fußball:

Erste Mannschaft Sportfreunde Kürzell Aufstieg in die Kreisliga A Südbaden/Nord; zweite Mannschaft Sportfreunde Kürzell Meisterschaft der Staffel Südbaden, Kreisliga C Handball:

B-Jugend Meisterschaft Regionalliga Baden-Württemberg (HTV SG Meißenheim/Nonnenweier) Tennis:

Herren 50 Aufstieg in die erste Bezirksliga (TC Meißenheim) Pferdesport:

Bronze im Zweispänner Pony: Thimo Härle (PSF Hürsterhof); erster Platz Großer Preis von Schutterwald und Bronze bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften: Franziska Ritter Skat:

zweiter Platz bei den Deutschen Skat-Mannschaftsmeisterschaften in der Jugendwertung: Marian Tscherter Tierzucht:

Vogelzucht Hannelore und Harald Stürmlinger (diverse Meisterschaften)Kaninchenzucht Juna Reichart Jugend Kreismeisterin Landkreis Emmendingen Feuerwehr:

Bronzenes Leistungsabzeichen: Justin Fleischhammer, Moritz Schwendemann, Markus Weinacker; Silbernes Leistungsabzeichen: Johannes Schröder, Fabio Link, Denis Schöffend DRK:

Ausbildung zum Rettungssanitäter mit der Gesamtnote 1,0: Steven Leppert Kammersieger als Fenster- und Glasfassadenbauer:

Leon Stapf Auszeichnnung zum „Ehrenamtsfreundlichen Arbeitgeben im Bevölkerungsschutz“:

Firma Mewa, Zimmerei Jägle, Zürcher Bau