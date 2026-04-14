Frühjahrsübung der Feuerwehr: Schutterzeller Retter zeigen großes Können

1 Die Frühjahrsübung der Schutterzeller Feuerwehr spielte sich im alten Schulhaus ab. Foto: Lehmann Mit der Frühjahrsübung wurde der Frühlingsmarkt in Schutterzell eröffnet. Zahlreiche Besucher beobachteten das Geschehen, ehe es zum Markt ging.







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Zahlreiche Besucher, vor allem Kinder, versammelten sich am Samstag am alten Schulhaus in Schutterzell. Rauch quoll aus den Fenstern des ersten Obergeschosses, wo Kinder auf sich aufmerksam machten. Dort fand die Frühjahrsübung der Feuerwehrabteilung Schutterzell statt. Übungsannahme war ein Brand im Dachgeschoss des alten Schulhauses, wo Kinder gezündelt hatten. Drei Kinder und ein Gemeindemitarbeiter wurden im Gebäude vermisst und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Flur war verraucht, sodass eine Rettung zunächst nicht über das Treppenhaus erfolgen konnte. An drei Stellen entnahm die Feuerwehr Wasser, um den vermeintlichen Brand zu löschen. Angerückt sind nicht nur die Abteilung Schutterzell, sondern auch Ichenheim und Kürzell – im Ernstfall wäre auch die Drehleiter aus Offenburg dabei, erklärte Bernd Leppert, der das Geschehen moderierte. Ebenso würden Notarzt und DRK mit anrücken. Die Dokumentation übernahm der Führungstrupp Neuried-Meißenheim unter Regie von Uwe Winter und Michael Heimburger. Sofort machten sich Gruppen- und Zugführer ein Bild von der Lage, beobachteten das Gebäude und gaben den Feuerwehrangehörigen Instruktionen. Schnell waren die Kinder aus dem Obergeschoss mit Hilfe einer Leiter gerettet. Der Gemeindemitarbeiter wurde, nachdem der Brand bekämpft und das Treppenhaus vom Rauch befreit wurde, ebenfalls aus dem Gebäude geborgen.