Frühjahrsübung der Feuerwehr: Schutterzeller Retter zeigen großes Können
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Die Frühjahrsübung der Schutterzeller Feuerwehr spielte sich im alten Schulhaus ab. Foto: Lehmann

Mit der Frühjahrsübung wurde der Frühlingsmarkt in Schutterzell eröffnet. Zahlreiche Besucher beobachteten das Geschehen, ehe es zum Markt ging.

Zahlreiche Besucher, vor allem Kinder, versammelten sich am Samstag am alten Schulhaus in Schutterzell. Rauch quoll aus den Fenstern des ersten Obergeschosses, wo Kinder auf sich aufmerksam machten. Dort fand die Frühjahrsübung der Feuerwehrabteilung Schutterzell statt. Übungsannahme war ein Brand im Dachgeschoss des alten Schulhauses, wo Kinder gezündelt hatten. Drei Kinder und ein Gemeindemitarbeiter wurden im Gebäude vermisst und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Flur war verraucht, sodass eine Rettung zunächst nicht über das Treppenhaus erfolgen konnte. An drei Stellen entnahm die Feuerwehr Wasser, um den vermeintlichen Brand zu löschen. Angerückt sind nicht nur die Abteilung Schutterzell, sondern auch Ichenheim und Kürzell – im Ernstfall wäre auch die Drehleiter aus Offenburg dabei, erklärte Bernd Leppert, der das Geschehen moderierte. Ebenso würden Notarzt und DRK mit anrücken. Die Dokumentation übernahm der Führungstrupp Neuried-Meißenheim unter Regie von Uwe Winter und Michael Heimburger. Sofort machten sich Gruppen- und Zugführer ein Bild von der Lage, beobachteten das Gebäude und gaben den Feuerwehrangehörigen Instruktionen. Schnell waren die Kinder aus dem Obergeschoss mit Hilfe einer Leiter gerettet. Der Gemeindemitarbeiter wurde, nachdem der Brand bekämpft und das Treppenhaus vom Rauch befreit wurde, ebenfalls aus dem Gebäude geborgen.

 

Zahlreiche Gäste kamen zum Frühlingsmarkt

Insgesamt 27 Feuerwehrkräfte auf sieben Fahrzeuge verteilt waren am Samstag im Einsatz und zeigten, dass die Bevölkerung im Ernstfall in sicheren Händen ist. Aufgrund der eingeschränkten Tagesverfügbarkeit ist es inzwischen üblich, dass auch die Abteilung Kürzell in Schutterzell mit ausrückt.

Nach der Übung ging es für die Besucher zum Frühlingsmarkt, wo die Freizeitgruppe des SV Schutterzell, der Kindergarten, die Jugendfeuerwehr und die „Särglihexe“ für das leibliche Wohl sorgten. Kaffee, Kuchen, Flammenkuchen, gekühlte Getränke und Burger waren nur einige der Angebote, die sich die Besucher schmecken lassen konnten. Daneben waren private Anbieter die mit Stoffwaren aber auch Holz- und Metalldekorationen einiges im Angebot hatten und zum Stöbern lockten.

Großes Lob

Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich lobte die gekonnte Vorgehensweise und die Arbeit der Feuerwehren, insbesondere auch die interkommunale Zusammenarbeit.

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