Reifen und Baumaterialien landen in der Natur

Frühjahrsputzete in Hardt

1 Gut sortiert wurden mehrere Container mit Metall gefüllt. Foto: Ziechaus

Ganz auf Frühjahrsputz eingestellt waren die Einwohner in Hardt.









Die Gemeinde hatte ihre Einwohner zur Putzete in und um Hardt aufgerufen und der Musikverein mit der Metallsammlung zum Aufräumen in Keller, „Grech“ und in Schuppen.