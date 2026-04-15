Frühjahrsputz in St. Georgen: Reifen illegal in der Landschaft entsorgt

1 Der Alpenverein entdeckte bei seiner Sammelaktion unter anderem eine Menge alter Reifen, die illegal in der Landschaft entsorgt wurden. Foto: Stadtverwaltung St. Georgen Rund 850 St. Georgener waren in den vergangenen Wochen unterwegs, um Wald, Wiesen und Wege von Müll zu befreien.







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Im Rahmen der Frühjahrsputzete waren rund 850 St. Georgener unterwegs, um Wald, Wiesen und Wege von Müll zu befreien. Unter anderem die Vorschüler aus dem Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle engagierten sich für eine saubere Umgebung. Ausgestattet mit Handschuhen und Müllsäcken sammelten sie fleißig Abfälle in der Umgebung der Einrichtung. Den Kindern und pädagogischen Fachkräften fiel auf, dass immer mehr Müll auf dem Boden und im Gebüsch zu finden ist.