Frühjahrsmarkt steht an: Kandern hat eine neue Marktmeisterin

Der Frühjahrsmarkt in Kandern strahlt weit über die Töpferstadt hinaus. Es gibt dieses Jahr Neuerungen, wie die neue Marktmeisterin verrät.

Der nächste Frühjahrsmarkt wird am Dienstag, 17. März, von 9 bis 18 Uhr auf dem Blumenplatz, dem Marktplatz, im Bereich der Fischermühle und teilweise entlang der gesperrten Hauptstraße veranstaltet. Es gibt Neuerungen, wie Anne Patolla, die neue Marktmeisterin der Stadt Kandern, auf Nachfrage sagt. Sie hat den Frühjahrsmarkt federführend organisiert und ist neben dem Frühjahrs- und Spätjahrmarkt auch für den Rossmärt zuständig.

Neu ist auch das Sicherheitskonzept. Entlang der gesperrten Hauptstraße wird es beim Frühjahrsmarkt erstmals nur fünf statt wie bisher zehn Stände geben. „Diese werden versetzt angeordnet. Damit wollen wir gewährleisten, dass im Notfall Rettungsfahrzeuge problemlos und schnell durchkommen“, sagt Anne Patolla.

Umfangreiches Angebot

Die Beliebtheit des Frühjahrsmarkts belegt zum einen die Jahr für Jahr große Besucherzahl aus der gesamten Region, zum anderen zieht die Traditionsveranstaltung fliegende Händler aus ganz Baden-Württemberg an. Diese präsentieren ein vielseitiges und umfangreiches Waren- und Dienstleistungsangebot.

Im „Kaufhaus auf der Straße“ soll es an nichts fehlen. Die rund 45 Marktbeschicker, vielfach Stammbeschicker, bieten einmal mehr Raritäten und Ausgefallenes bis hin zu Textil-, Strick-, Leder- und Holzwaren. Auch Haushalts- und Dekoartikel, Schmuck, handwerkliche Arbeiten, Kräuter, Öle und einiges mehr finden sich auf der bunten Marktmeile. Die Stände der Händler laden zum Bummeln und Einkaufen ein und zahlreiche Verpflegungsstände und Marktstände mit Lebensmitteln zum Verweilen.

Altes Handwerk

Eine Neuerung und Besonderheit in diesem Jahr: Eduard Seidel aus Bahlingen am Kaiserstuhl, der auf Gartenmessen und Mittelaltermärkten vertreten ist, wird die Herstellung von Rasierpinseln und Haarbürsten, eine alte Handwerkstradition, demonstrieren.

Unsere Empfehlung für Sie Markt in Kandern Regen macht den Spätjahrmarkt zu einem nassen Vergnügen Der Regen machte den rund 40 Marktbeschickern zu schaffen. Teilweise fiel das gewohnt gute Geschäft der „fliegenden“ Händler häufig wortwörtlich ins Wasser.

Am Markttag, an dem die Stände von 6 Uhr an aufgebaut werden, ist die Hauptstraße bis zur Abzweigung nach Sitzenkirch gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.