Frühjahrsmarkt steht an: Kandern hat eine neue Marktmeisterin

Der Frühjahrsmarkt in Kandern strahlt weit über die Töpferstadt hinaus. Es gibt dieses Jahr Neuerungen, wie die neue Marktmeisterin verrät.
Der nächste Frühjahrsmarkt wird am Dienstag, 17. März, von 9 bis 18 Uhr auf dem Blumenplatz, dem Marktplatz, im Bereich der Fischermühle und teilweise entlang der gesperrten Hauptstraße veranstaltet. Es gibt Neuerungen, wie Anne Patolla, die neue Marktmeisterin der Stadt Kandern, auf Nachfrage sagt. Sie hat den Frühjahrsmarkt federführend organisiert und ist neben dem Frühjahrs- und Spätjahrmarkt auch für den Rossmärt zuständig.