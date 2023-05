Jürgen Leibbrand ist fahrender Händler aus Leidenschaft. Seit 40 Jahren bietet er Räucherwerk aus aller Welt an und ist während des Frühjahrsmarktes noch bis Sonntag in der Oberen Straße anzutreffen.

Der traditionell mit Christi Himmelfahrt beginnende Frühjahrsmarkt in der Villinger Innenstadt zog bei idealer Witterung Menschenmassen aus der gesamten Region an. Am Nachmittag war beim Frühjahrsmarkt im Straßenkreuz kaum ein Durchkommen.

Davon profitieren durfte auch Jürgen Leibbrand, der seit zwei Jahren auch in Villingen Station macht und seinen Stand in der Oberen Straße aufgeschlagen hat. Schon beim Näherkommen riecht man es: der 67-Jährige als Maselheim bei Biberach hat sich auf Räucherwerk, auf ätherische Öle und Naturseifen aus der Provence spezialisiert.

Schon lange angewandte Praxis

Räuchern ist eine schon lange vor Christi Geburt sowohl kultisch als auch heilkundig angewandte Praxis, die, so weiß es Jürgen Leibbrand, an den Lagerfeuern entstand, in die man allerlei „Abfall“ warf, um dabei festzustellen, dass durch deren Verbrennung Düfte und Wirkstoffe freigesetzt wurden. Im ersten Jahrhundert nach Christus wurde das Räuchern noch als heidnisch verpönt, bevor es weltweit gebräuchlich wurde – und bis heute viele Anhänger hat. Das bemerkt Jürgen Leibbrand an seinen Kunden, die – vom Kind bis zum Senior – aus allen Teilen der Gesellschaft kommen. Schließlich bietet er Räucherwerk für jede Nase und für jede Gelegenheit an, denn „Räuchern kann man fast alles“ sagt er: von Harzen – das berühmteste ist wohl das Weihrauch – über Hölzer und Wurzel bis hin zu Kräutern.

Von „Seelenbalsam“ bis zu „Haussegen“

Beliebt sind die Mischungen mit Namen wie „Seelenbalsam“, „Balance“ oder „Haussegen“. Ihre beim Räuchern freigesetzten ätherischen Öle reinigen und desinfizieren, vertreiben Ungeziefer, können die Wirkungen von Meditationen auf die menschliche Seele unterstützen und „riechen einfach gut“.

„Mein Schwerpunkt ist die Nase“, sagt Jürgen Leibbrand und zeigt auf die mannigfaltigen ätherischen Öle in seinem Sortiment und die Naturseifen aus der Provence, die er selbst in der kleinen Siederei „von Eric in Sault“ kaufe. Der sei ein Kleinstbetrieb wie er selbst. Seinen eigenen Laden und den Internetshop hat Leibbrand aufgegeben. Er brauche den direkten Kontakt zu seinen Kunden und die wiederum ihre Nase direkt am Produkt.