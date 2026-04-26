Frühjahrskonzert: Musikalische Seefahrt des MV Reichenabch vermittelt große Emotionen

Der Musikverein Reichenbach hat einmal mehr bei seinem Frühjahrskonzert in der Geroldseckerhalle begeistert. Bernd Hierlinger ist neues Ehrenmitglied.
Entführte im vergangenen Jahr der Musikverein Reichenbach seine Gäste hoch in die Lüfte, hieß die Devise beim diesjährigen Frühjahrskonzert in der Geroldseckerhalle „Raus aufs Meer“. Wieder waren das Jugend- und das Hauptorchester unter der Leitung ihres Dirigenten Manuel Philipp Gruber bestens vorbereitet, die Ziele bravourös zu erreichen und nicht in Seenot oder schlingernde musikalische Wogen zu geraten.