Frühjahrskonzert: Musikalische Seefahrt des MV Reichenabch vermittelt große Emotionen

Entführte im vergangenen Jahr der Musikverein Reichenbach seine Gäste hoch in die Lüfte, hieß die Devise beim diesjährigen Frühjahrskonzert in der Geroldseckerhalle „Raus aufs Meer“. Wieder waren das Jugend- und das Hauptorchester unter der Leitung ihres Dirigenten Manuel Philipp Gruber bestens vorbereitet, die Ziele bravourös zu erreichen und nicht in Seenot oder schlingernde musikalische Wogen zu geraten.

Sehnsucht auf Weite, Meer und neue Welten machte sich breit beim „Captain Amerika March“ von Alan Silvestri sowie den beiden weiteren Stücken „Try Everything“ von Sia Furler „From Now On“ von Benj Pasek. Das Jugendorchester zeigte bei den ganz unterschiedlichen Werken, wie kreativ und präzise der Musikernachwuchs seine Talente bereits einsetzt.

Mit der „Fanfare for a Ceremonial“ von Michael Geisler eröffnete das Hauptorchester seinen Part. Sie bildete mit ihrem festlichen Mittelteil das Tor zum vielgestaltigen Konzert. Dann aber hieß es „Leinen los“ und die Musiker entführten mit „Libertango“ von Astor Piazzolla in die tangogesättigte Weite Argentiniens. Dann griff das Hauptorchester mit „Kings of Swing“ von Dick Ravenal die vielen musikalischen Wellen auf, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA nach Europa überschwappten. Die musikalische Fahrt über die Ozeane führte mit dem Werk „Neue Welt“ von Alexander Pflüger in die Südsee. Bilder von exotischen Südseeinseln suggerierte die Musik von Jay Bocode mit „Moana“. Das Orchester setzt seine Segel weiter in dieser Weltgegend und machte mit dem Stück „Wellermann“ von Johnnie Vinson die Welt der Walfischfänger vor Neuseeland hör- und fühlbar. Mit der Filmmusik zu „Das Boot“ von Klaus Doldinger und dem Medley „Pirates of the Carribean“ von Kazuhiro Morita beschwor die Musikkapelle dramatische und aufregende Gefahren auf hoher See. Den Musikerinnen und Musikern gelang es vortrefflich, die Gefühlswelten in Momenten der Gefahren und der Rettung zu vermitteln.

Vorsitzende Andrea Hierlinger (von links) mit den Geehrten Nathalie Stauber, Christian Joos-Hügel, Bernd Hierlinger und Dominik Feisst Foto: Vögele

Vorstandssprecherin Andrea Hierlinger, die sich über den sehr guten Besuch des Konzertes freute, ehrte verdiente Mitglieder des Vereins. Für 50 Jahre aktive Musikertätigkeit ehrte sie Bernd Hierlinger, der viele Jahre lang auch im Vorstand, und vor allem im praktischen Alltag des Vereins viele Verdienste erworben hat. Als „Allround-Mann“ sei er an allen „Baustellen“ zu finden. Der Blasmusikverband ehrte ihn mit der goldenen Ehrennadel und der Musikverein ernannte ihn zum Ehrenmitglied.

25 Jahre spielt Christian Joos-Hügel und Nathalie Stauber 15 Jahre im Orchester, während Dominik Feisst für zwölfjährige aktive Zeit als Vorstandsmitglied geehrt wurde.