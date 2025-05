Ein beeindruckendes Frühjahrskonzert „Schau auf die Welt“ haben der Winterlinger Chor „cantus iuvenis“ und sein Kinderchor „cantolino“ in der evangelischen Kirche dargeboten.

Mit einem ganz besonderen Frühjahrskonzert unter dem Motto „Schau auf die Welt“ hat der Winterlinger Chor „cantus iuvenis“ einmal mehr beeindruckt. Wie in den Jahren zuvor stellte die evangelische Kirchengemeinde ihr Gotteshaus für das Konzert zur Verfügung.

Der Kinderchor „cantolino“ um Lisa Nädelin sorgte mit zwei erfrischenden Liedern für gute Laune. Das Lied „Ich schenk dir einen Regenbogen“ etwa beschreibt, wie es immer wieder Freude macht, Jemanden etwas zu schenken. Oliver Geiger begleitete bei diesem Stück die Kinder am E-Piano.

Beeindruckende Musik und Lesungen zum Nachdenken beim Konzert

„Die Antwort weiß ganz allein der Wind“ von Bob Dylan sangen die jungen cantolino-Sänger mit sehr viel Freude, die ganz auf die Zuhörer überging. Nur mit der Gitarre – begleitet von Lisa Nädelin, wurden viele Besucher in die 60er-Jahre zurückversetzt.

Nach einer kurzen aber herzlichen Begrüßung durch Katja Ortweil, die zusammen mit Jens Neugebauer moderierte, sangen die Erwachsenen von cantus iuvenis sich regelrecht in die Herzen der Besucher.

„What a wonderful world“ von Bob Thiele/George David Weiss, arrangiert von Oliver Geiger, zelebrierte der Chor perfekt. Timea Böhm-Grebur begleitete die Sänger dabei auf dem Klavier.

Chorleiter Oliver Geiger spielte virtuos seine beiden Orgelstücke. Foto: Dieter Dürrschnabel

Ein sehr harmonisches Zusammenspiel zwischen Chorleiter Oliver Geiger, Timea Böhm-Gebur und dem Chor. Dass aber auch ohne Klavierbegleitung ein herrlicher Klang in der Kirche zu hören ist, bewies cantus iuvenis mit dem Lied „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“, das Oliver Geiger arrangiert hat.

Als ein wahrer Virtuose am Königsinstrument, der Orgel, erwies sich Chorleiter Oliver Geiger: Mit seinen beiden Orgelstücken wusste er genau, die Menschen für seine Musik zu begeistern. Pfarrer Ernst Nestele wiederum regte die vielen Gäste mit seinen Lesungen oft zum Nachdenken.

Chor und Zuhörer singen in Winterlingen gemeinsam um Frieden

Ein mittlerweile sehr bekannter Hit, der hauptsächlich in englischen Fußballstadien gesungen wird, „You’ll never walk alone“ passte wunderbar zum Thema des Abends „Schau auf die Welt“. Damit drückte der Chor aus, dass niemand alleine durch’s Leben gehen muss.

So auch der Hit von Simon&Garfunkel „Bridge over troubled water“. Für eine ganz besondere Gänsehautstimmung sorgte der Chor mit dem a capella – Stück „Angel“. Ein Lied, das Sarah McLachlan über einen Musiker, der an einer Überdosis Heroin starb, geschrieben hat.

Zusammen mit ihren Gästen haben die cantus iuvenis-Sänger einen Kanon angestimmt. Foto: Dieter Dürrschnabel

Zuvor gab es noch eine ganz besondere „Einlage“: Oliver Geiger animierte die Besucher dazu, den dreistimmigen Kanon „Dona nobis pacem“ – „Gib uns Frieden“ mitzusingen.

Als krönenden Abschluss des Konzertes hat der Erwachsenenchor „The Lord bless you and keep you“, gesungen sowie mit den Kindern vom „cantolino“ „Schau auf die Welt“, beides Werke von John Rutter.

Den geistlichen und kirchlichen Segen sprach Pfarrer Ernst Nestele, ehe sich beide Chöre mit der Zugabe „Lieber Gott, schick uns deine Engel“ eindrucksvoll verabschiedet haben.