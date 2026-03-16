Frühjahrskonzert In Höfen: Musikverein und „The Voices“ sorgen für Gänsehautmomente

Bei „Trachtenkapelle meets The Voices“ wurde dem Publikum in der Enzauenhalle einiges geboten. Gänsehautmomente entstanden immer dann, wenn Chor und Orchester gemeinsam auftraten.

Mit einem eindrucksvollen und abwechslungsreichen Frühjahrskonzert hat der Musikverein Höfen die Enzauenhalle gefüllt. Unter dem Motto „Wie im Himmel“ präsentierten die 35 Musiker ein Programm, das Blasmusik, moderne Arrangements und stimmgewaltige Chormusik zu einem besonderen Konzerterlebnis verband. Zur Eröffnung begrüßte Vorsitzender Oliver Beck das Publikum und stimmte auf einen Abend voller musikalischer Höhepunkte ein. Gemeinsam mit den 40 Sängern des Chors „The Voices“ aus Schömberg unter der Leitung von Bastian Levache setzten die Aktiven laut Mitteilung gleich zu Beginn ein kraftvolles Zeichen für die enge Zusammenarbeit der beiden Ensembles.

Unsere Empfehlung für Sie 100 Jahre Musikverein Höfen Außergewöhnliches Erlebnis zum Jubiläum Seit 100 Jahren gibt es den Musikverein Höfen. Das wurde jetzt mit einem großen Konzert gefeiert – in der proppevollen evangelischen Kirche. Zu hören waren dabei nicht nur die Höfener Musiker, sondern auch befreundete Akteure aus der Region. Und in diesem Jahr sollen noch weitere Termine folgen. Ein erster emotionaler Höhepunkt waren die Auftritte der Bläserklassen und des Jugendorchesters. Mit strahlenden Gesichtern, sichtbarer Konzentration und einer ansteckenden Begeisterung zeigten die jungen Talente, wie viel Freude Musik machen kann. Das Publikum honorierte die Leistungen der jungen Musiker mit langanhaltendem Applaus.

Mitglieder geehrt

Im Anschluss ehrten der Musikverein Höfen sowie der Blasmusikkreisverband Calw mehrere aktive und fördernde Mitglieder für ihr langjähriges Engagement. Die Auszeichnungen unterstrichen die Bedeutung des Ehrenamts und die Verbundenheit vieler Menschen mit dem Verein.

Ehrung der aktiven Musiker Foto: Musikverein

Nach der Pause, in der traditionell der Losverkauf stattfand, nahm die Trachtenkapelle das Publikum mit auf eine musikalische, eindrucksvolle Reise gen Himmel.

Mit „Pilatus – Mountain of Dragons“ von Steven Reineke eröffnete das Orchester den zweiten Teil mit einem kraftvollen symphonischen Werk. Es folgten moderne Klassiker.

Gänsehautmomente entstanden immer dann, wenn Chor und Orchester gemeinsam auftraten. Stücke wie Rammsteins „Engel“, „Gabriellas Sång“ oder das monumentale „Conquest of Paradise“ erfüllten die Halle mit einer beeindruckenden Klangfülle. Auch der Chor The Voices präsentierte sich mit eigenen Beiträgen wie „Adiemus“ und „A Sky Full of Stars“ in Bestform.

Mit der „Star Wars Saga“ und dem mitreißenden „Aquarius – Let the Sunshine In“ setzte die Trachtenkapelle weitere musikalische Glanzpunkte, bevor das Konzert mit großem Applaus und stehenden Ovationen zu Ende ging.

„Die engelsgleichen Stimmen von ‚The Voices‘ gepaart mit den himmlischen Tönen der Trachtenkapelle machten den Abend zu einem unvergesslichen Hörerlebnis“, wird des Weiteren mitgeteilt.