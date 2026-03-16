Frühjahrskonzert In Höfen: Musikverein und „The Voices“ sorgen für Gänsehautmomente

Bei „Trachtenkapelle meets The Voices“ wurde dem Publikum in der Enzauenhalle einiges geboten. Gänsehautmomente entstanden immer dann, wenn Chor und Orchester gemeinsam auftraten.
Mit einem eindrucksvollen und abwechslungsreichen Frühjahrskonzert hat der Musikverein Höfen die Enzauenhalle gefüllt. Unter dem Motto „Wie im Himmel“ präsentierten die 35 Musiker ein Programm, das Blasmusik, moderne Arrangements und stimmgewaltige Chormusik zu einem besonderen Konzerterlebnis verband. Zur Eröffnung begrüßte Vorsitzender Oliver Beck das Publikum und stimmte auf einen Abend voller musikalischer Höhepunkte ein. Gemeinsam mit den 40 Sängern des Chors „The Voices“ aus Schömberg unter der Leitung von Bastian Levache setzten die Aktiven laut Mitteilung gleich zu Beginn ein kraftvolles Zeichen für die enge Zusammenarbeit der beiden Ensembles.