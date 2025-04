Das Frühjahrskonzert in der Martinskirche wurde vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen.

Mit einem abwechslungsreichen Frühjahrskonzert hat die Stadtkapelle Dornstetten ihr Publikum in der Martinskirche Dornstetten begeistert. Unter der bewährten Leitung von Max-Heiner Birk präsentierten sowohl die Jugendkapelle als auch die Stadtkapelle ein facettenreiches Programm voller musikalischer Höhepunkte.

Den Auftakt gestaltete laut Bericht der Stadtkapelle die Jugendkapelle mit „Fanfare, Canto und Danza“, gefolgt von der lebhaften „Irish Fantasy“ und dem rhythmischen „Rock in the Mountains“. Als Zugabe überraschte der Nachwuchs mit dem weltbekannten „Soul Bossa Nova“. Ein bemerkenswerter Auftritt, der mit großem Applaus belohnt wurde und das große Potenzial der jungen Musiker unter Beweis stellte.

Sängerin Schrägle berührt

Im Anschluss nahm die Stadtkapelle das Publikum mit der „Suite on Celtic Folk Songs“ mit auf eine klangvolle Reise in die Welt der Kelten. Mit dem darauffolgenden „Paraphrase on an Irish Song“ brillierte Vorsitzender Alexander Lutz als Solist. Klangschön und andächtig folgte „Hebe deine Augen auf“, bevor die Stadtkapelle mit der „Tritsch-Tratsch Polka“ und dem „Boccaccio Marsch“ festliche Akzente setze.

Auf das ergreifende „Largo“ aus der Sinfonie Nr. 9 folgte ein weiterer musikalischer Höhepunkt: Sängerin Catherine Schrägle berührte das Publikum mit ihrer ausdrucksstarken Stimme in „Over the Rainbow“ und der Zugabe „Gabriellas Sång“ aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“.

Traditionell beschloss der „Radetzky-Marsch“ das Konzert, bei dem das Publikum begeistert mitklatschte. Als zweite Zugabe bot die Stadtkapelle mit dem ruhigen „Abendmond“ eine stimmungsvolle Hommage an zwei bekannte Volkslieder – ein gelungener Schlusspunkt eines facettenreichen Abends.

Nächste Termine

Bereits am Mittwoch, 30. April, ist die Stadtkapelle ab 17 Uhr beim Maibaumstellen auf dem Dornstetter Marktplatz zu hören. Am 1. Mai lädt der Verein zur gemütlichen Hocketse am Güterschuppen ein.