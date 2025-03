Anzeige Saisoneröffnung Freilichtmuseum Vogtsbauernhöfe

Mit einem umfangreichen und bunten Jahresprogramm startet das beliebte Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach am Sonntag, 23. März, in seine 61. Saison. In diesem Jahr geht es um „die ganz einfachen Dinge im Leben“.