Frühjahrs- und Ostermarkt: Dobel lädt zum buntem Marktwochenende ins Kurhaus und auf den Dorfplatz ein

Beim Frühjahrs- und Ostermarkt auf der Sonneninsel werden wieder Kunsthandwerk, Genuss und kreative Sachen angeboten.

Mit dem Frühjahrs- und Ostermarkt läutet Dobel traditionell zwei Wochen vor Ostern den Frühling ein.

Am Samstag, 21. März, von 14 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 22. März, von 11 bis 18 Uhr, laden das Kurhaus und der Dorfplatz zu einem bunten Marktwochenende ein.

Dekorationen aus Raysin

Im Kurhaus erwartet die Besucher eine vielfältige Auswahl an Kunsthandwerk und handgefertigten Unikaten.

Angeboten werden laut Mitteilung der Kurverwaltung unter anderem Aquarellbilder, Malereien auf Holz, gestrickte Colliers aus Paillettengarn, Genähtes, Gehäkeltes und Gestricktes, Keramik, Holzschmuck, Naturseifen sowie Dekorationen aus Raysin.

Florale Osterdekorationen, genähte Puppenkleidung und ausgefallene Ostereier runden das Angebot ab und machen den Markt zu einem idealen Ort, um besondere Geschenkideen oder frühlingshafte Dekoration zu entdecken.

Cocktailwagen auch dabei

Auch auf dem Dorfplatz gibt es viel zu erleben. Neben Ständen mit Alpakaprodukten, Wildspezialitäten, Holzdekorationen, Honigprodukten und Geschenkartikeln ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Die Brauerei Häselbräu schenkt Bier und Biermischgetränke aus, ein Cocktailwagen ergänzt das Getränkeangebot. Dazu gibt es gebrannte Mandeln, Crêpes und Waffeln, Langos, Gegrilltes, Pommes sowie Roggenfladen.

Ein buntes Marktwochenende wird wieder auf der Sonneninsel angeboten. Foto: Kurverwaltung Dobel/Christiana Greb.

Förderverein im Foyer

Im Kurhausfoyer bewirtet der Förderverein der Grundschule die Gäste mit Kaffee und Kuchen.

Ein besonderer Höhepunkt ist das Mitmachangebot auf der Kurhausbühne: Hier können Besucher selbst kreativ werden – ob beim Kerzen dekorieren oder beim Bemalen von Blumentöpfen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Der Frühjahrs- und Ostermarkt bietet damit laut Kurverwaltung die ideale Gelegenheit, den Frühling in Dobel zu begrüßen, durch das vielfältige Angebot zu schlendern und ein genussvolles Wochenende in entspannter Atmosphäre zu verbringen.

Veranstalter ist die Kurverwaltung Dobel, der Eintritt ist frei.

Unzählige Besucher

Herrliches Frühlingswetter lockte im vorigen Jahr viele Besucher zum 20. Frühjahrs- und Ostermarkt auf die Sonneninsel. Der Osterhase war allgegenwärtig. Unzählige Besucher, auch viele Familien mit Kindern und Hund, ließen sich vom bunten Angebot locken. Es war die 20. Auflage des Ostermarkts, der zum ersten Mal im Jahr 2006 auf Initiative des damaligen Kurgeschäftsführers Axel Singer stattfand. Am Eingang zum Kurhaus grüßte eine drei Meter große Hasenfigur, an den meisten Ständen war er etwas kleiner zu haben.