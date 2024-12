Früheres Volksbankgebäude in Ettenheim: Mediathek soll Ende 2025 fertig sein

Über den aktuellen Stand des Umbaus der ehemaligen Volksbank sowie die Gestaltungsvorhaben informierten in der Sitzung des Gemeinderatsausschusses „Verwaltung, Kultur, Soziales“ (VKS) das mit dem Umbau beauftragte Architektenduo Bernd und Irene Billharz.

Bernd Billharz stellte die Gestaltung der 800 Quadratmeter großen Mediathek im Erdgeschoss vor, in der dann die doppelte Zahl an Medien (bisher 13 000, künftig 26 000) untergebracht werden kann. Lesekaffee, Alkoven für Kinder, verschiedene Rückzugsbereiche wie auch eine Rückgabemöglichkeit rund um die Uhr sollen dem Erdgeschoss ein angenehmes Raumerlebnis geben.

Im Gegensatz zur bisherigen Gestaltung werde der Raum im Inneren wesentlich entkernt. Weiße Farbgestaltung und Eichenholz sollen eine freundliche Atmosphäre verleihen, so Innenarchitektin Irene Billharz.

Ende Oktober 2025 plane man den Umzug in die neue Mediathek, die dann Ende 2025 in Betrieb gehen kann. Sukzessive werde man dann an die Um- und Ausgestaltung der beiden oberen Geschosse gehen.

Verkehrsbehinderungen seien unumgänglich

Im ersten Obergeschoss wird die Stadtkämmerei angesiedelt. Zudem sind insgesamt sechs Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss vorgesehen. Im Dachgeschoss ist die neue Einrichtung Heim-Ett vorgesehen.

Um Verständnis bat Bernd Billharz für bisweilen auftretende Verkehrsbehinderungen vor dem Gebäude. Bau- und Handwerkerfahrzeuge fänden um das Gebäude keine Stellfläche; Notlösungen auf Gehweg und Straße vor dem Gebäude seien unumgänglich.