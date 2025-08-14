Früheres Präsidentenpaar: Christian und Bettina Wulff erneut geschieden

Die Beziehung der Wulffs wurde bei jedem Auf und Ab von großem Medieninteresse begleitet. Zuletzt war von einer endgültigen Trennung die Rede. Jetzt gab es den entsprechenden Gerichtstermin.
Burgwedel - Christian und Bettina Wulff sind schon einiger Zeit wieder getrennt - jetzt ist auch die erneute Scheidung vor Gericht durch. "Die Meldung wird bestätigt", teilte das Berliner Büro des früheren Bundespräsidenten auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeinen Zeitung" (HAZ) über den Gerichtstermin berichtet.