Früheres Kino in Schramberg: Ehemaliges Lichtspielhaus bald wieder betretbar?

Das 1928 erbaute Lichtspielhaus darf wegen einer Asbestbelastung derzeit nicht betreten werden. Eine Reinigung könnte nun Bewegung in in die Sache bringen.
„Wir haben ein Schadstoffproblem mit Asbest“, erklärte Etienne Seif, Abteilungsleiter Hochbau, Anfang Dezember 2025 im Ausschuss für Umwelt und Technik. Aufgrund der „hochgradigen Gesundheitsgefährdung“ durfte das Lichtspielhaus seitdem nicht mehr betreten werden, solange keine vollständige Reinigung durch eine Fachfirma erfolgt sei, hieß es damals.