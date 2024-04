Früheres Hotel in Lauterbach

1 Das frühere Hotel- und Firmengebäude könnte saniert werden. Foto: Dold

Der Dornröschenschlaf im Haus „Schwarzwaldruh/Schwarzwaldhotel“ im Lauterbacher Unterdorf könnte möglicherweise in absehbarer Zeit enden.









Der Gemeinderat stimmte der Aufnahme des denkmalgeschützten Gebäudes in das Sanierungsgebiet „Ortskern III – Unterdorf West“ zu. Zuletzt war die Firma DMT creaktiv bis vor einigen Jahren dort angesiedelt. Seitdem herrscht an dem ortsbildprägenden Gebäude Leerstand. Zunächst soll ein Konzept erarbeitet werden, was dort künftig überhaupt möglich ist – spruchreif ist bislang noch nichts.