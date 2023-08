Fast ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss gibt der Österreicher in der Premier League sein Pflichtspiel-Comeback, bei dem es zu einer strittigen Entscheidung in der Nachspielzeit kommt.

Der Blick von Sasa Kalajdzic ging zu Schiedsrichter Simon Hooper. Wieder und wieder betrachtete der Referee den Bildschirm am Spielfeldrand im Old-Trafford-Stadion – entschied dann aber letztlich zuungunsten des Stürmers der Wolverhampton Wanderers. Was war passiert?

Die Wolves lagen in ihrem Auftaktspiel der Premier League mit 0:1 bei Manchester United zurück – und warfen in der Schlussphase alles nach vorne. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit brachte Trainer Gary O’Neil mit Kalajdzic einen weiteren Stoßstürmer, der dann auch prompt im Mittelpunkt stand: Nach einer Flanke von Pedro Neto in der sechsten Minute der Nachspielzeit räumte United-Keeper Andre Onana den früheren Stürmer des VfB Stuttgart mit voller Wucht ab. Den Ball spielte er dabei nicht, der war längst ganz woanders.

Strittige Szene: Nach dem Einsatz von Manchester Uniteds Torhüter Andre Onana (re.) gegen Sasa Kalajdzic (Mitte) gab es keinen Elfmeter für die Wolverhampton Wanderers Foto: imago/Andrew Yates

Hooper blieb aber auch nach Betrachtung der Videobilder bei seiner Entscheidung – was längst nicht alle nachvollziehen konnten. „Es sah so aus, als hätte der Torwart unserem Mittelstürmer fast den Kopf abgerissen“, sagte O’Neil im Anschluss. „Wenn man nach dem Ball greift und den Spieler so hart trifft, ist das ein Elfmeter.“ Selbst United-Coach Erik ten Hag räumte gegenüber der BBC ein, dass das Glück in besagter Szene auf der Seite seines Teams gewesen sei.

Comeback fast genau einem Jahr nach dem Kreuzbandriss

So endete der Abend für Kalajdzic mit einem Aufreger – an einem eigentlich erfreulichen Tag: Nach fast einem Jahr Verletzungspause gab der 26-Jährige in der Partie am Montag im Old Trafford sein Pflichtspiel-Comeback auf der großen Bühne. Am 3. September 2022 hatte sich der Zwei-Meter-Stürmer aus Österreich in seinem ersten Einsatz für die Wolves im Spiel gegen den FC Southampton (1:0) das Kreuzband gerissen. Immerhin: Den Zusammenprall mit Onana am Montagabend überstand er unbeschadet, sodass weiteren Einsätzen nichts im Wege stehen dürfte. Zum Beispiel am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Brighton and Hove Albion.

Kalajdzic stand zwischen 2019 und 2022 beim VfB unter Vertrag und erzielte in dieser Zeit in 60 Bundesliga-Partien 24 Tore – wurde aber immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Vergangenen Sommer war er für rund 18 Millionen Euro in die Premier League gewechselt.