Reha-Klinik Horb in Gefahr – Appell an den Landkreis

1 Das Krankenhaus Horb – hier befindet sich die geriatrische Reha-Klinik Foto: Jürgen Lück

Der stellvertretender Geschäftsführer der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF) warnt: Die Schließung der Reha Horb könnte eine Versorgungslücken reißen.









Link kopiert



Werner Straub war lange an führender Position in der KLF. Auch wenn er mittlerweile in Emmendingen lebt, beobachtet er die Lage an seiner früheren Arbeitsstätte. Dabei äußert er sich nun kritisch zu den Plänen um die Reha-Klinik in Horb und macht Vorschläge.