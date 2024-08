Früherer Kiga in Rotensol: Mindestgebot liegt bei 250 000 Euro

Früherer Kiga in Rotensol

1 Der ehemalige Kindergarten Fuchsbau in Rotensol. Foto: Kugel

Das Geld für den ehemaligen Kindergarten in Rotensol soll, so die Mehrheit des Gemeinderats, zweckgebunden verwendet werden.









Link kopiert



Eigentlich hätte auch eine Sitzung des Bauausschusses stattfinden sollen. Allerdings einigte man sich im Bad Herrenalber Rathaus darauf, dass der Gemeinderat am Mittwochabend auch über Anträge auf Baugenehmigung und Nutzungsänderung abstimmt. So ist zum Beispiel in der Gaistalstraße 131 ein weiteres Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten, jeweils mit zwei bis drei Zimmern ausgestattet, geplant.