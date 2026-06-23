Früherer Fox-Moderator: „Ich bin raus“ – Tucker Carlson will Republikanern den Rücken kehren

Lange galt der ehemalige Fernsehmoderator als Unterstützer des US-Präsidenten. Jetzt rechnet er öffentlich mit den Republikanern ab. Die Demokraten würde er aber trotzdem nicht wählen.
Der rechte Online-Kommentator Tucker Carlson hat sich öffentlich von der Partei von US-Präsident Donald Trump losgesagt. „Auf keinen Fall würde ich die Republikanische Partei unterstützen“, sagte Carlson im Podcast „Can’t be censored“. Grund sei, dass die Republikaner „die Interessen eines anderen Landes über die ihrer eigenen Bürger“ stellten, führte der frühere Fox-Moderator aus.