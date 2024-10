Früherer Aufsichtsrat des VfB Stuttgart: Wilfried Porth sorgt für hitzige Diskussionen

1 Wilfried Porth auf der Mitgliederversammlung 2017, bei der die Ausgliederung der AG beschlossen wurde. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das langjährige Aufsichtsratsmitglied meldet sich bei einer Vereinsveranstaltung zu Wort und kritisiert den einstigen Präsidenten Claus Vogt scharf. Das bleibt nicht unwidersprochen.









Vereinspolitisch war ja zuletzt etwas Ruhe eingekehrt beim VfB Stuttgart: Das Amt des Aufsichtsratschefs der AG liegt wieder in den Händen des e. V., seitdem Interimspräsident Dietmar Allgaier an der Spitze des Kontrollgremiums steht und damit eine zentrale Forderung vieler Anhänger und Mitglieder sowie eine Zusage infolge der Ausgliederung von 2017 erfüllt ist. Am Dienstagabend aber kochten frühere Konflikte nochmals hoch beim Dunkelroten Tisch – einem Format, bei dem Mitglieder mit Entscheidern ins Gespräch kommen können.