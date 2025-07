Nach dem Tod von Extremsportler Felix Baumgartner hat sich die frühere Schrambergerin Gitta Saxx in einem emotionalen Post auf Instagram zu Wort gemeldet.

Das aus Schramberg stammende „Playmate des Jahrhunderts“ und der österreichische Extremsportler waren von 2007 bis 2008 ein Paar, wie „Bild“ berichtet.

In einer Instagram-Story richtet Saxx persönliche Worte an ihren Ex-Freund, der am Donnerstag tödlich verunglückt ist: „Du wolltest immer schon fliegen, frei sein, ohne Limits leben! Das Risiko spüren, das Leben feiern... Du warst wie ein Lausbub, ein Rebell aber dann auch wieder glasklar und konntest um die Ecke sehen, hellwach, schlau und mutiger als alle anderen!!“

Weiter schreibt sie: „Das was mich am meisten an dir fasziniert hatte, war dein Humor – dein Schalk im Nacken, wir haben echt viel gelacht.“

„Fliegst mit den Engerl um die Wette“

Der 56-jährige Baumgartner war am Donnerstag mit seinem motorisierten Paraglider im Badeort Porto Sant’Elpidio an der Adria-Küste zu Tode gestürzt. 2012 hatte er mit einem Sprung aus 39 Kilometern Höhe weltweite Bekanntheit erlangt und zahlreiche Weltrekorde gebrochen.

Laut „Bild“ blieb Saxx dem Extremsportler trotz der Trennung verbunden. Jetzt nimmt sie emotional Abschied von ihm: „Ach Felix, jetzt bist ganz da oben und fliegst sicher mit den Engerl um die Wette“.