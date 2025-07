Bei hochsommerlichen 30 Grad stellte das Organisationsteam „Weihnachten in Lahr“ den Rahmen für die dritte Ausgabe des Lahrer Weihnachtsmarktes vor und verkündete den Startschuss für die Bewerbungen bei der diesjährigen Standvergabe.

Der Markt wird wieder an den zwei Tagen vor dem ersten Adventssonntag rund um den Museumsplatz stattfinden – am Freitag, 28. November, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 29. November, von 10 bis 16 Uhr.

Platz gibt es für 30 bis 35 Stände. Wie in den Jahren zuvor wollen die Veranstalter Thomas Gehle, Martin Metzger, Christian Etter und Peter Leonhard keine professionellen gewerblichen, sondern vor allem privatwirtschaftliche Standbetreiber.

Das aus den beiden Vorjahren bekannte Konzept soll beibehalten bleiben: „Kunst-kreativ-karitativ“ lautet das Motto – das Organisationsteam wünscht sich „kreative Köpfe, Kunsthandwerker, kulinarische Anbieter, Vereine, Schulen, Kindergärten und soziale Initiativen“.

Die Organisatoren wollen einen klassischen Weihnachtsmarkt

Der kommerzielle Aspekt soll bewusst nicht die ganz große Rolle spielen – deshalb wird es auch keine Standgebühren geben, lediglich eine Kaution wird im Voraus erhoben, die im Anschluss an den Weihnachtsmarkt von den Betreibern zurückgezahlt wird. Metzger glaubt, dass die Bewerbungen zahlreich eintrudeln werden, immerhin sei das Feedback aus dem vergangenen Jahr hervorragend gewesen.

Der Weihnachtsmarkt ist Teil des Aktionsbündnisses Innenstadt und wird von der Stadt Lahr und der Werbegemeinschaft unterstützt. Trotzdem ist die Veranstaltung eine Privatinitiative: „Der Lahrer Weihnachtsmarkt lebt vom Ehrenamt und vom freiwilligen Engagement“, betonen die Veranstalter.

Deswegen werden Unternehmen, Privatpersonen und Stiftungen gesucht, die das Projekt finanziell, mit Sachspenden oder logistisch unterstützen. Auch das Organisationsteam arbeitet ehrenamtlich: „Sollte danach Geld übrig bleiben, wird es nicht in die eigenen Taschen wandern, sondern karitativ weitergeleitet.“

Keine Konkurrenz für Adventstreff

Neben Privatpersonen beteiligen sich auch Vereine, Kindergärten und Schulen. Ein musikalisches Rahmenprogramm wird es laut Gehle ebenso wieder geben – der Kinderchor habe bereits zugesagt, mit anderen Musikern und Bands sei man im Austausch, heißt es von Veranstalterseite.

Auch kulinarisch bleibt alles beim Alten: Ein Glühweinstand ist geplant, ansonsten ist vor allem der Adventstreff in direkter Nachbarschaft für Essen und Trinken zuständig. Der Weihnachtsmarkt soll eine Ergänzung zum vorhandenen Angebot sein, keine Konkurrenz: „Wir wollen voneinander profitieren, nicht uns gegenseitig was wegnehmen“, so Metzger bei der Präsentation.

„Weihnachten ganz klassisch“ soll es auch in diesem Jahr auf dem Museumsplatz geben – also einen liebevoll gestalteten und festlich beleuchteten Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk, Geschenkideen, regionalen Leckereien, stimmungsvoller Musik und ganz viel weihnachtlichem Flair.

Nur auf den letztjährigen Feuerwehreinsatz möchten die Veranstalter dieses Mal verzichten: Am damaligen Freitagabend hatte ein vermeintlicher Gasunfall zum vorzeitigen Abbruch der Veranstaltung geführt. Später wurde die Ursache geklärt: Der Rauch der gelöschten Feuerschale war in die Tiefgarage gezogen und hatte den Feueralarm ausgelöst.

Kontakt

Wer teilnehmen oder unterstützen möchte, wird vom Organisationsteam gebeten, sich per E-Mail zu melden und bekommt den Anmeldebogen zugeschickt. Die Adresse: weihnachteninlahr@web.de. Anmeldeschluss ist am 30. September. Bei Interesse stehen die Organisatoren gerne für Gespräche zur Verfügung.