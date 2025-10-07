Früher lukrativ, heute nicht mehr: DRK-Ortsverein St. Georgen zieht bei Altkleidern die Reißleine

Einst waren die Altkleidercontainer ein lohnendes Zubrot für den DRK-Ortsverein St. Georgen. Doch mittlerweile müssten die Rotkreuzler bei jeder Leerung draufzahlen. Das hat Folgen.
246 Euro plus Steuer – das hätte der Ortsvereins St. Georgen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ab Anfang September für jede Tonne Altkleider bezahlen müssen, die aus den Containern im Stadtgebiet abgeholt wird. Eine nicht zumutbare finanzielle Belastung für den Verein, betont dessen stellvertretender Vorsitzender Willi Hils im Gespräch mit unserer Redaktion – auch angesichts der Tatsache, dass jährlich in der Bergstadt stets etwa 50 Tonnen an Altkleidern gesammelt werden.