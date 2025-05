1 Manfred Himmelsbach hatte vor der Kommunalwahl für den Spitzenplatz auf der Lahrer AfD-Liste kandidiert, war aber gescheitert. Foto: Schabel Der 75-Jährige begründet seinen Schritt mit „dümmlichen Äußerungen“ von Parteivertretern. Nun will er sich der Werte-Union anschließen.







Himmelsbach hat die AfD am Freitag per Mail über seinen Austritt informiert. „Die AfD, in die ich noch vor dem Gründungsparteitag 2013 eingetreten bin, ist heute nicht wiederzuerkennen“, heißt es in der Nachricht, die er auch an die Presse sendete.