1 Die neue Antenne in der Lahrer Innenstadt ist seit Freitagmorgen in Betrieb. Foto: Bender

Gute Nachrichten für Vodafone-Kunden in Lahr: Der neue Funkmast ist früher fertig geworden als geplant.









Die Absperrung am Boden war am Freitagmittag noch da, die eigentliche Arbeit aber bereits erledigt. „Die Modernisierungsarbeiten an unserer Mobilfunkstation in der Kreuzstraße in Lahr konnten schneller vollendet werden als geplant“, teilte Vodafone-Sprecher Volker Petendorf unserer Redaktion mit. Bereits seit dem Morgen sei der Mast in Betrieb.