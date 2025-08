Erstmals stand Kilian Katz am Samstag in der Regionalliga im Tor. Mit dem SC Freiburg II blieb der frühere Jugendspieler des SV Zimmern gegen Freiberg jedoch ohne Erfolgserlebnis.

Die aufregenden Wochen mit viel Neuem gehen für Kilian Katz weiter. Mitte Juli war er für einige Tage mit den Profis des SC Freiburg im Trainingslager in Schruns, erst im Sommer wurde er von der Freiburger U19 in die U23 in der Regionalliga Südwest befördert.

Mit der zweiten Mannschaft der Breisgauer startete der frühere Jugendspieler des SV Zimmern – Kooperationsverein des SC Freiburg – in die Saison in der vierthöchsten Spielklasse des Landes. Weil Stammtorwart Jaaso Jantunen zum Auftakt verletzungsbedingt passen musste, kam Katz direkt zu seinem Regionalliga-Debüt, im Duell mit dem SGV Freiburg stand der 19-Jährige, der in Tuttlingen geboren ist, in der Startelf.

Punkte gab es jedoch nicht für die U23 des SC Freiburg. 0:3 hieß es am Ende, Keeper Katz konnte die Niederlage nicht verhindern und musste in seinem ersten Regionalliga-Spiel drei Gegentreffer hinnehmen.

SCF-Trainer sieht verdiente Niederlage

„Es war unter dem Strich eine verdiente Niederlage für uns. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit zu schnell die Bälle verloren und keine Kontrolle hineinbekommen“, wird SCF-Trainer Bernhard Weis im Spielbericht auf der Vereinshomepage zitiert.

Rottweiler feiert Debüt für den SGV Freiberg

Auf Freiberger Seite gab auch ein zweiter Spieler aus dem Kreis Rottweil sein Debüt für seinen neuen Club: Diamant Lokaj wurde in der 77. Minute für Aris Malaj eingewechselt, der kurz zuvor zum 2:0 getroffen hatte. Zwei Minuten nach der Einwechselung fiel dann das dritte Tor, die Partie war entschieden.

Der gebürtige Rottweiler Lokaj, der – wie Katz – über Zimmern zum SC Freiburg wechselte, kam erst vor wenigen Wochen nach Freiberg. Zuvor stand er beim SV Sandhausen unter Vertrag und absolvierte dort vier Spiele in der zweiten Bundesliga. In dieser Saison geht er nun für den SGV Freiberg an den Start – und trifft mit Freiburg und Sandhausen gleich auf zwei seiner Ex-Clubs.