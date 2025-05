2 Derzeit leiden große Teile Spaniens unter einer ungewöhnlich frühen Hitzeperiode mit Temperaturen bis fast 40 Grad. (Archivbild) Foto: Álex Zea/EUROPA PRESS/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Frühstart für den Sommer: Spanien erlebt derzeit eine besonders frühe Hitzewelle. Welche Regionen des Urlaubslandes jetzt besonders betroffen sind.







Link kopiert



Madrid - Es ist erst Ende Mai und in weiten Teilen Spaniens herrschen bereits Temperaturen von fast 40 Grad im Schatten. In mehreren Städten des Landes wurden am Donnerstag mit Temperaturen zwischen 35 und 39 Grad Hitze-Rekorde für Ende Mai registriert, wie der staatliche Wetterdienst Aemet auf der Plattform X mitteilte.