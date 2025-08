Der Fruchtkasten, in dem bis vor einer Woche noch das Polizeirevier untergebracht war, sieht imposant und repräsentativ aus. Doch wer genauer hinschaut, sieht die Spuren der Zeit: An vielen Stellen bröckelt die Fassade, Türen sind nicht mehr zeitgemäß.

Am Eingang haftet ein Papier mit der Aufschrift „Wir sind umgezogen“. Das betrifft aber erst einmal nur die Polizei, die vergangene Woche in den Neubau in der Hornaustraße eingezogen ist und am 19. September dort Eröffnung feiert. Tatsächlich ist der Fruchtkasten aber noch nicht vollständig leer.

Es muss noch einiges ausgeräumt werden. Die Stadtverwaltung Horb erklärt: „Das zuständige Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg hat hierfür auch noch einige Zeit eingeplant. Der Kaufvertrag mit Vermögen und Bau wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres abgeschlossen. Im Kaufvertrag wird zudem geregelt, wann der Übergabezeitpunkt sein wird.“

Diese Grafik zeigt, wie es rund um den Fruchtkasten im Zuge der Stadtumgestaltung einmal aussehen soll. Foto: TBD Landschaft

Für die Nutzung des Fruchtkastens gibt es Ideen. Ein Café, Einzelhandel, Veranstaltungs- und Tagungsräume stehen als Möglichkeiten im Raum. „Eine Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen“, teilt die Stadt auf Anfrage mit, „da es Wechselwirkungen mit der Freiraumgestaltung rund um den Fruchtkasten im Zuge des Rückbaus der Ortsdurchfahrt gibt, müssen beide Projekte parallel entwickelt werden.“

Warten auf Straßenumbau

Das bedeutet: Erst, wenn es konkret an die Verwirklichung einer neuen Verkehrsführung in der Innenstadt geht, kommt auch der Fruchtkasten-Umbau auf die Agenda.

Viel früher allerdings soll die Ideensuche konkretisiert werden. Wenn die Stadt erst einmal Eigentümerin des Areals ist – also vielleicht noch in diesem Jahr – soll dazu eine öffentliche Begehung des denkmalgeschützten Gebäudes stattfinden.

Da hilft vielleicht ein Blick in die Geschichte: Von Anfang an war der Fruchtkasten mit seinen vier Geschossen ein amtlicher Zweckbau. Wie auch bereits der Vorgängerbau, die ehemalige Schaffnerei des Klosters Reichenbach.

Eine Schaffnerei war bis ins 18. Jahrhundert eine Verwaltungsstelle. Dort arbeiteten „Schaffner“, die zum Einzug des Zehnten berechtigt waren. 1819/20 wurde der Fruchtkasten gebaut. Seine Mauern bestehen aus verputztem Fachwerk, das auf einem massiven Erdgeschoss steht.

Haus des Bezirkskommandos

Um 1900 residierte dort das Königliche Bezirkskommando und Revieramt, 1986/87 zogen nach einem Umbau Vermessungsamt und Polizei ein. Im Jahr 2000 wurden neue Fenster eingebaut und Teile der Fassade erneuert. Diese Informationen hat die Stadt aus dem „Werteplan der Gesamtanlage Altstadt“ von 2016 entnommen, der dem Gebäude einen „hohen dokumentarischen und exemplarischen Wert für die Geschichte der Stadt und ihrer Wirtschaft“ attestiert. Denn dort lagerte das königliche Kameralamt (so etwas wie das heutige Finanzamt) die Abgaben der Horber Bürger.

Keine Abrissgefahr

Ein Abriss dürfte dem Gebäude demnach nicht drohen. Auch im entscheidenden Entwurf zum Umbau der Kernstadt ist der Fruchtkasten in seiner jetzigen Form enthalten. Dieser Entwurf der Berliner Planungsfirma TBD Landschaft wurde als einstimmig gewählter Sieger eines Wettbewerbs im November 2024 öffentlich präsentiert. Für den Fruchtkasten sieht er „ein Stück Schwarzwald mit Bäumen“ vor. Andere Wettbewerbsteilnehmer hatten dort ein Wasserspiel vorgeschlagen. Stattdessen schlägt der Entwurf beim Fruchtkasten eine breite Treppe hinunter zum Mühlkanal vor. Für die Realisierung gibt es noch keinen zeitlichen Rahmen.