Frostiges Wetter: Müritz unter Eis - größter deutscher Binnensee zugefroren

Eis so weit das Auge reicht: Deutschlands größter Binnensee - die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern - ist zugefroren. Vor 30 Jahren befuhren sogar Autos den See, dafür reicht es aktuell nicht.
Waren - Die Müritz - Deutschlands größter Binnensee - ist zugefroren. Seit Anfang der Woche habe man die Bestätigung, dass die Eisdecke des Sees geschlossen ist, sagte Domenik Oldenburg vom Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Elbe, Außenbezirk Waren. Das Randeis ist nach Angaben der Behörde etwa 20 bis 25 Zentimeter dick, soweit messbar. Zuvor hatte der "Nordkurier" berichtet.