Frostiger Start: So war das Wetter im Januar im Mittleren Kinzigtal

Während Nord- und Ostdeutschland in den ersten Tagen von 2026 im Winter verharrten, blieb der Südwesten nach kurzer Frostphase meist mild.
Der Januar eröffnete mit einer Winterepisode bei frostigem Wetter. Während jedoch im Norden und Osten Deutschlands der Winter sein Regiment fortsetzte, war der südbadische Raum und damit auch das Mittlere Kinzigtal unter dem Einfluss milderer Luftmassen für den Rest des Monats für Winterfreunde keine wirkliche Option mehr. Tröstlich waren wohl nur etwas häufigere Sonnentage in einer knapp zweiwöchigen ruhigen Hochdruckwetterlage.