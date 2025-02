Frostige Nacht: Minus 19,7 Grad im Erzgebirge gemessen

4 Für den Osten erwartet der DWD eine weitere bitterkalte Nacht. Foto: Patrick Pleul/dpa

Und es könnte noch kälter werden. Besonders für den Osten erwartet der Deutsche Wetterdienst auch für die kommende Nacht strengen Frost.









Link kopiert



Offenbach - Teile Deutschlands haben erneut eine bitterkalte Nacht erlebt. Der kälteste Wert wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach standardisiertem Verfahren am frühen Morgen in Sachsen gemessen: Die Messstation in Brüderwiese, das zur Gemeinde Deutschneudorf im Erzgebirge gehört, zeigte demnach minus 19,7 Grad an. In der Nacht zuvor lag der tiefste Wert bei minus 18,4 Grad im Oberharz am Brocken in Sachsen-Anhalt.