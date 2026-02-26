Frost-Tau-Wechsel: Winter hinterlässt überschaubare Spuren in Schramberg

1 Schlaglöcher gibt es auch nach diesem Winter, doch in Schramberg hält sich das Ausmaß laut Tiefbauamt im üblichen Rahmen. Foto: bilanol - stock.adobe.com „Schäden im durchschnittlichen Maß“: Laut Konrad Ginter besteht in Schramberg derzeit kein außergewöhnlicher Sanierungsbedarf.







Link kopiert



Der Winter hat vielerorts deutliche Spuren auf den Straßen hinterlassen. Städte und Kommunen stehen vor der Aufgabe, zahlreiche Schlaglöcher zu beseitigen. In Schramberg ist die Situation in diesem Jahr jedoch vergleichsweise entspannt. „Es gibt Ausbrüche und Schlaglöcher im durchschnittlichen Maß. Sofern es die Witterung zulässt, wird der Bauhof in den nächsten Tagen damit beginnen, die Schäden zu flicken“, sagt Konrad Ginter auf Anfrage.