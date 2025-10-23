Fronten waren verhärtet: Verwaltungsgericht klärt Bolzplatz-Streit in Lahr

Die Auseinandersetzung zwischen Anwohnern des Kleinspielfelds bei der Sulzer Grundschule und der Stadt Lahr ist durch einen Vergleich beendet worden.
Um 16.30 Uhr war die Kuh vom Eis. „Das Verfahren ist einvernehmlich beendet“, sagte die Vorsitzende Richterin Gabriele Kraft-Lange – und die Erleichterung war ihr anzumerken. Denn noch am Vormittag hatte sich eine Lösung nicht abgezeichnet, im Gegenteil, es wurde teils heftig gestritten. Kraft-Lange war deshalb zwischendurch auch als Friedensstifterin gefragt.