Fronten waren verhärtet: Verwaltungsgericht klärt Bolzplatz-Streit in Lahr

Die Auseinandersetzung zwischen Anwohnern des Kleinspielfelds bei der Sulzer Grundschule und der Stadt Lahr ist durch einen Vergleich beendet worden.

Um 16.30 Uhr war die Kuh vom Eis. „Das Verfahren ist einvernehmlich beendet“, sagte die Vorsitzende Richterin Gabriele Kraft-Lange – und die Erleichterung war ihr anzumerken. Denn noch am Vormittag hatte sich eine Lösung nicht abgezeichnet, im Gegenteil, es wurde teils heftig gestritten. Kraft-Lange war deshalb zwischendurch auch als Friedensstifterin gefragt.

„Bitte beenden Sie die gegenseitigen Vorwürfe, es hilft nicht, das Klima zu vergiften“, sagte sie dann in Richtung der Anklagebank (an der die Anwohner mit ihrem Rechtsanwalt Thomas Tock saßen) und zum Tisch der Stadt-Vertreter (Jurist Wolfgang Baumann, Bürgermeister Guido Schöneboom, die Sulzer Ortsvorsteherin Nicole Baur und Harry Ott, Abteilungsleiter Bildung und Sport).

Wie sieht der Vergleich aus, auf den man sich letztlich geeinigt hat? Die Stadt sichert zu, hinter dem Bolzplatz ein sechs Meter hohes Ballfangnetz zu installieren, das nicht nur hoch, sondern auch breit genug sein soll, um die Nachbarn vor umherfliegenden Bällen zu schützen.

Außerdem werden die beiden (zurzeit noch unverschlossenen) Eingangstore zum Grundschulhof künftig werktags ab 20 Uhr sowie sonn- und feiertags durch einen elektronischen Mechanismus abgesperrt.

Darüber hinaus sollen die beiden hüfthohen Zugangstore zum eigentlichen Bolzplatz mit Gummimatten gepolstert werden. Damit es nicht mehr so scheppert, wenn die Türen zugeknallt werden. In den Ferien bleibt das Spielfeld werktags geöffnet – bis 20 Uhr.

Außergerichtlich hatte man sich nicht einigen können

Die Vorgeschichte ist bekannt: Nachbarn der Grundschule Sulz hatten im vergangenen Jahr die Stadt Lahr vor dem Freiburger Verwaltungsgericht verklagt, da ihnen das Treiben auf dem dortigen Bolzplatz zu laut geworden war. Im September 2024 hatte das Gericht ein Schlichtungsverfahren – eine Mediation – vorgeschlagen, was von der Stadt Lahr abgelehnt wurde: Die Forderung der Anwohner, den Bolzplatz täglich ab 16.30 Uhr zu schließen, war für die Verwaltung keine Verhandlungsbasis.

Die Anwohner wollen einen Käfig für den Bolzplatz, die Stadt nicht

Auch den Wunsch der Kläger, den Platz als „Käfig“ zu gestalten, damit keine schlecht gezielten Bälle mehr in ihren Gärten landen, lehnte die Stadt kategorisch ab.

Nachdem die Versuche einer außergerichtlichen Einigung gescheitert waren, kam es am Donnerstag zum Prozess. Jedoch nicht im Gerichtssaal in Freiburg, sondern im Sulzer Rathaus. Das Verwaltungsgericht war für die Verhandlung in den Stadtteil-Bürgersaal umgezogen, da auch der Bolzplatz besichtigt werden sollte, der drei Minuten zu Fuß vom Rathaus entfernt ist.

Nicole Baur hatte mit ihrem Team Tische und Stühle umgestellt und so den Bürgersaal zum Gerichtsort gemacht. Darüber hinaus erhielten die drei hauptamtlichen und zwei ehrenamtliche Richter aus Freiburg ein Besprechungszimmer im Rathaus.

Tja, und ab 10 Uhr wurde dann verhandelt, wobei die Fronten verhärtet erschienen. Den Schwarzen Peter schob die Klägerseite dabei der Stadt zu: In 30 Jahren als Anwalt habe er es noch nicht erlebt, dass eine Kommune eine Mediation ablehnt, sagte Tock, der Rechtsbeistand der Nachbarn. Die schilderten anschließend unhaltbare Zustände: Im Vorjahr hätten sie 136 Bälle gezählt, die vom Bolzplatz in ihren Garten geflogen seien, in diesem Jahr bis jetzt 111, sagte die Familie, die unmittelbar hinter der Anlage wohnt.

Foto: Schabel

Kinder und Jugendliche würden über den Zaun auf ihr Grundstück klettern, um sich die Bälle zurückzuholen. Oder an der Tür klingeln, zum selben Zweck. Das Ganze im Sommer mehrfach täglich. Einmal sei ein Ball mitten auf der Kaffeetafel gelandet, die sie auf der Terrasse vorbereitet hatten, sagten die Anwohner.

Außerdem erzählten sie von Lärm bis spät am Abend, nicht nur, da nebenan gekickt wird, sondern auch, da der Grundschulhof darüber hinaus von jungen Leuten regelmäßig zur Partyzone gemacht wird. „Es ist nicht auszuhalten“, sagte der unmittelbare Anwohner glaubhaft. Und sogar: „Es macht einen wahnsinnig.“

Nachbarn wollen Ruhe, Kinder sich frei bewegen

Das Gericht musste den Wunsch auf Ruhe der Nachbarn abwägen gegen den Anspruch der Kinder und Jugendlichen, sich frei zu bewegen. Dabei gab es zahlreiche juristische Feinheiten zu beachten, wie Richterin Lisa Körner ausführlich darlegte. Im Kern ging es um die Frage, was den Anwohnern zuzumuten ist.

Diese Bälle haben sich zuletzt im Nachbargarten angesammelt. Foto: Schabel

Dabei versetzte Körner deren Hoffnungen einen ersten Dämpfer, als sie darlegte, dass die von ihnen gewünschte Schließzeit illusorisch sei. „Die Ruhezeit 16.30 Uhr gibt es nicht“, betonte die Richterin. Vielmehr müsse erst um 20 Uhr Ruhe einkehren.

Damit war das Thema Schließzeit schon so gut wie vom Tisch. Dafür wurde erbittert um die zweite zentrale Forderung der Nachbarn gerungen, die Einhausung des Bolzplatzes mit einem Käfig. Das hätte aus deren Sicht nicht nur den Vorteil, dass keine Bälle mehr in Nachbars Garten landen, sondern dass es auch generell abends ruhiger werden würde. Denn so einen Käfig kann man abschließen.

Bei dieser Forderung stellte die Stadt sich indessen komplett quer – sehr zum Unverständnis der Anwohner. Einer von ihnen monierte, dass es in der Kernstadt, bei der Friedrichschule, so einen Bolzplatz-Käfig gebe. Gleiches Recht für alle, forderte er – und beklagte sich, dass man in Sulz benachteiligt werde. Dafür gab’s scharfe Widerworte von Schöneboom, der betonte, dass man die Sulzer Angelegenheit „doch bitte als Einzelfall betrachten“ sollte. Und dass es eine gemeinsame Stadt sei.

Nach der Mittagspause ging es hinaus zur Vor-Ort-Besichtigung am Bolzplatz. Dabei erzählten die direkten Anwohner, dass Kinder auch auf das Dach der dortigen Schulturnhalle und sogar auf die (zweistöckige) Kita kletterten, um verirrte Bälle zurückzuholen. Außerdem halt regelmäßig auf ihr Grundstück.

Die Verfahrensbeteiligten samt Presse durften auch den Garten der Nachbarn betreten. Dort lagen in einer Ecke Bälle, die in den vergangenen Tagen vom Bolzplatz herüberflogen waren. Der Eindruck vor Ort: So, wie es ist, kann es nicht bleiben.

Zurück im Gerichtssaal, war die Stadt zum Einlenken bereit. Die Käfig-Lösung lehnten Schöneboom und Co. immer noch ab, dafür schlugen sie ein höheres Netz zwischen Bolzplatz und Nachbargrundstück vor. Daraufhin gab’s noch ein längeres Hin und Her, die Richter zogen sich zurück, um beide Parteien allein verhandeln zu lassen. Zwischendurch verließen auch die Stadtvertreter den Saal, um sich zu beraten.

Dann – sechseinhalb Stunden nach Prozessbeginn – stand endlich der Vergleich, den Richterin Kraft-Lange hinterher rechtlich astrein ausformulierte. Wäre es dazu nicht gekommen, hätte ein langwieriges Verfahren mit ungewissem Ausgang für beide Seiten gedroht, für das eventuell auch Lärmgutachten hätten angefertigt werden müssen.

Die Kosten

Die Stadt muss das höhere Fangnetz hinter dem Bolzplatz bezahlen. Wie teuer das wird, wurde am Donnerstag nicht bekannt. Der Bau eines Käfigs hätte rund 15 000 Euro gekostet, hieß es. Die Kosten des Verfahrens tragen die Anwohner, die aber rechtsschutzversichert sind, wie zu hören war.