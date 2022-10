1 Nach einem schweren Unfall in Schlatt ist ein 72-jähriger Mann im Krankenhaus gestorben. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Nach einem schweren Unfall Ende September in der Ortsdurchfahrt Schlatt ist ein 72-jähriger Autofahrer im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen.















Hechingen-Schlatt - Eineinhalb Wochen hatte der Senior um sein Leben gekämpft - vergeblich: Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der 72-Jährige am Sonntag im Krankenhaus an den Folgen des schweren Unfalls.

Wie bereits berichtet, war der Mann mit seinem Peugeot am 28. September auf der B 32 von Jungingen in Richtung Hechingen unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve in der Ortsdurchfahrt Schlatt aus nicht bekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Der 36-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Lkw hatte noch versucht auszuweichen, trotzdem kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt

Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 72-Jährige so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo er am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlag.