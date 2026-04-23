Frontalzusammenstoß auf B 462: Frau in Lebensgefahr nach schwerem Autounfall in Baiersbronn

Zwei Autos sind am Donnerstagvormittag auf der B 462 in Baiersbronn frontal zusammengestoßen. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr. Was bislang zum Unfallhergang bekannt ist.

Ein schwerer Autounfall hat sich am Donnerstagvormittag gegen 10.10 Uhr auf der Murgtalstraße (B 462) zwischen den Baiersbronner Ortsteilen Klosterreichenbach und Röt-Schönegründ auf Höhe Heselbach ereignet. Laut Angaben der Polizei ist das Auto eines jungen Fahrers mit dem Auto eines Mannes und einer Frau, vermutlich ein Ehepaar, frontal zusammengestoßen.

Der junge Verursacher sowie der 78-jährige Fahrer des anderen Autos sind laut Polizei leicht verletzt. Die 74-jährige Beifahrerin hingegen sei schwer verletzt worden – sie schwebe in Lebensgefahr und sei von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Offenburg geflogen worden, so ein Polizeibeamter am Unfallort.

Etwa 20 Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort waren drei Polizeiwagen mit sechs Beamten sowie zwei Feuerwehrautos mit 13 Kräften der Feuerwehrabteilungen Baiersbronn und Klosterreichenbach, darunter auch Feuerwehrkommandant Martin Frey, sowie der Rettungsdienst samt Hubschrauber.

Die Beifahrerin des weißen Autos wurde schwer verletzt. Foto: Aleksandar Mitrevski

Wie der Polizeibeamte berichtet, habe der 25-Jährige laut Zeugenaussagen in seinem Auto „am Radio gedreht“ und sei so in den Opel-Kombi des Paars gestoßen, welches talabwärts von der Straße kam.

Bei beiden Autos sei von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen, so der Polizeibeamte. Das ältere Paar habe in der Region Urlaub gemacht, der Verursacher komme aus der Nähe. Laut Polizei hat er weitere ärztliche Untersuchen abgelehnt und sich selbstständig nach Hause begeben.

Straßensperrung bis Mittag

Ein Lastwagenfahrer sei unmittelbar nach Geschehen des Zusammenstoßes aus Richtung Baiersbronn ausgestiegen und dem verletzten Paar zur Hilfe geeilt. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte der Fahrer, er habe Qualm und Rauch aus ihrem Auto steigen sehen.

Die Murgtalstraße sei noch so lange gesperrt, bis die Autos abgeschleppt wurden, so der Polizeisprecher. Er gehe davon aus, dass die Straße gegen Mittag wieder frei befahrbar sei.