Frontalzusammenstoß auf B 462: Frau in Lebensgefahr nach schwerem Autounfall in Baiersbronn

Zwei Autos sind am Donnerstagvormittag auf der B 462 in Baiersbronn frontal zusammengestoßen. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr. Was bislang zum Unfallhergang bekannt ist.
Ein schwerer Autounfall hat sich am Donnerstagvormittag gegen 10.10 Uhr auf der Murgtalstraße (B 462) zwischen den Baiersbronner Ortsteilen Klosterreichenbach und Röt-Schönegründ auf Höhe Heselbach ereignet. Laut Angaben der Polizei ist das Auto eines jungen Fahrers mit dem Auto eines Mannes und einer Frau, vermutlich ein Ehepaar, frontal zusammengestoßen.