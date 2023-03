1 Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Archivfoto) Foto: Eich

Nach einer Frontalkollision zweier Autos kam der Unfallverursacher am Donnerstagabend schwer verletzt ins Krankenhaus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wie ein Sprecher des Führungs- und Lagezentrums im Polizeipräsidium Konstanz auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, hatte sich der Frontalzusammenstoß am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 5734 zwischen Pfaffenweiler und Herzogenweiler ereignet.

Ein Autofahrer, der alleine in seinem Fahrzeug in Richtung Pfaffenweiler unterwegs war, geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Wagen, dessen drei Insassen in Richtung Herzogenweiler unterwegs waren.

Unfallverursacher verletzt sich schwer

Während die Passagiere des entgegenkommenden Autos nach Angaben des Polizeisprechers augenscheinlich unverletzt blieben beziehungsweise sich maximal leicht verletzten, erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Verkehr staut sich

Zum Schaden, der durch die Kollision entstand, konnte der Polizeisprecher am Donnerstagabend noch keine Angaben machen. Der Verkehr rund um die Unfallstelle staute sich infolge des Zusammenpralls. Auch ein Abschleppdienst war im Einsatz.