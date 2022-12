5 Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Foto: Schnurr

Immer wieder kommt es auf der Kreisstraße zwischen Hechingen und Bodelshausen zu schweren, teils tödlichen Unfällen.















Hechingen-Sickingen - Bei dem schweren Unfall zwischen Hechingen und Bodelshausen sind am Donnerstag zwei Männer schwer verletzt worden. Warum der 92-jährige Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn geriet, ist nach wie vor unklar. Dass er am Steuer sein Smartphone benutzt haben könnte, war jedoch schon früh ausgeschlossen worden.

Der Mann fuhr um 16.50 Uhr auf der Kreisstraße 7107 mit seinem 5er-BMW von Bodelshausen nach Hechingen. In der langen Linkskurve kam er kurz vor der Abzweigung nach Sickingen auf die andere Spur. Dort stieß er frontal mit dem 3er-BMW eines 49-Jährigen zusammen.

Zwei Männer schwer verletzt

Das Auto des Seniors schleuderte in den Grünstreifen und dann wieder auf die Fahrbahn. Er wurde in dem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass ihn später der Rettungshubschrauber ins Krankenhaus fliegen musste.

Das Fahrzeug des jüngeren Manns wurde in die rechte Leitplanke gedrückt und derart deformiert, dass er darin eingeschlossen war. Auch er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gefahren.

Feuerwehr muss Unfallbeteiligte aus Autos holen

Die Feuerwehrleute aus Sickingen und Hechingen mussten die beiden Unfallbeteiligten mit hydraulischem Spreizer und Rettungsschere aus ihren Autos holen, ehe Notärzte und Sanitäter sich um die Verletzten kümmern konnten.

An den beiden BMW entstand ein Schaden in Gesamthöhe von etwa 42 000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Kreisstraße mit Trümmern und Splittern übersät

Während der Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten war die mit Trümmern und Splittern übersäte Kreisstraße zwischen der Abzweigung nach Bechtoldsweiler und dem Kreisverkehr an der Kaullastraße im Feierabendverkehr gesperrt. Die Sperrung dauerte bis gegen 20 Uhr.

"An dieser Stelle ist das der schwerste Unfall seit langem", sagte Frank Brecht unserer Redaktion. Der Hechinger Feuerwehrkommandant, seit Ende September offiziell im Amt, erinnert aber an einen noch folgenschwereren Zusammenstoß nur wenige Meter weiter, schon auf Bodelshausener Gemarkung: Am 20. August 2017 raste in derselben Kurve, allerdings in entgegengesetzter Richtung ein betrunkener, 38-jähriger Porschefahrer in einen Audi. In diesem starb ein 31-jähriger Mann.