Fronleichnamskonzert Schramberg: „Mit jedem Stück atemberaubender“

Erstmals wagte die Stadtmusik sich mit ihrem Fronleichnamskonzert in die Abendstunden.
In Manier eines Conférenciers übernahm Lars Bornschein am Donnerstag im Park der Zeiten die Moderation des Konzerts „Atemberaubend: Winds and Voices“. Der habe nicht besser passen können, sagte er, denn sowohl“ Frohsinn“ als auch Stadtmusiker hätten etwas gemeinsam: Den Atem, mit dem sie auch Musik erzeugten. „Erst kommt der Atem und dann wird‘s mit jedem Stück atemberaubender“, machte er neugierig auf das Konzert.