19 Das Gemeindeteam der Pfarrei St. Mauritius in Harthausen hat große Blumenbilder mit Botschaften gelegt. Foto: Gauggel

Die Friedenstaube war das beliebteste Motiv der Blumenkünstler auf dem Heuberg, in Harthausen und Benzingen – und die Botschaft klar: Die Katholiken zeigen sich solidarisch mit der Ukraine.















Winterlingen/Nusplingen/Obernheim - Nach mehrjähriger Pause sind die Katholiken in Harthausen wieder in einer Fronleichnamsprozession mit Pfarrer Olaf Winter durch den Ort gezogen. Das Gemeindeteam der Pfarrei St. Mauritius mit den Organisatorinnen Yvonne Brendle und Sabrina Otto hatte mit Hausmeister Bernhard Weßner vier Altäre im Ort hergerichtet, an denen die feierlichen Andachten mit Bibellesungen, Gebeten und Liedern stattfanden.

Schon in der ganzen Woche zuvor hatten die Kinder der Kinderkirche, die Ministranten und viele Privatpersonen Blumen von Wiesen oder Gärten gesammelt und gespendet, so dass die kreativen Blütenleger genügend Material für ihre Kunstwerke am Straßenrand oder in Hofeinfahrten zur Verfügung hatten.

Wind und Regen machen Sondereinsatz nötig

Schon in aller Frühe wurden die bunten Themenbilder vor den Altären ausgelegt und die Musikkapelle mit Ihrem Vorsitzenden Holger Lorrain spielte dazu altbekannte Kirchenlieder wie "Das ist der Tag des Herrn" und "Großer Gott wir loben dich". Kurze Aufregung verursachte ein kurzer Regenguss, begleitet von einigen Windböen, kurz vor Beginn der Prozession, so dass an einigen Bildwerken noch eifrig nachgearbeitet werden musste.

Ukrainerinnen haben mitgeholfen

Der Wunsch nach Frieden stand in diesem Jahr thematisch im Mittelpunkt des Fronleichnamtages und bekam durch die Mithilfe der ukrainischen Frauen, die mit ihren Kindern im ehemaligen Pfarrhaus untergebracht sind, eine bewegende Note.

Das Motiv der Friedenstaube war auch auf dem Großen Heuberg beliebt bei den Blumenlegern. Auf dem Nusplinger Heira-Platz vor dem Rathaus wichen sie diesmal vom üblichen Rechteck ab und legten ein Herz mit einer Taube darin, dazu die Worte: "Wo Liebe, da Frieden". In der Pfarrer St. Maria in Unterdigisheim zogen die Gläubigen nach dem Gottesdienst in feierlicher Prozession zu den Altären am Wegesrand, wo ebenfalls eine Friedenstaube wartete mit den Worten "Gemeinsam für den Frieden" und zwei Händen, die einander gereicht werden.

"Bei mir bist Du groß!"

Die Katholiken in St. Afra in Obernheim hatten für die Blumenbilder andere Motive gewählt, darunter das Motto der Kommunion 2022 "Bei mir bist Du groß". Von der Pfarrkirche zog sich ein breites Band aus Gras und Blüten durch den Ort, an der gesamten Prozessionsstrecke entlang, auf dem sich die verschiedensten christlichen Motive und Symbole fanden.

Einladung zum Friedensgebet

In der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul in Benzingen fand zwar keine Fronleichnamsprozession statt, doch der Arbeitskreis "Lebendige Gemeinde" wollte dennoch ein buntes Blütenbild für die persönliche Andacht in der Pfarrkirche gestalten. Hedi Diebold, Irmgard Hospach und Siglinde Schreiber hatten sich angesichts des Krieges gegen die Ukraine, aber auch in anderen Regionen der Welt, ebenfalls für die Darstellung einer Friedenstaube entschieden. Sie trägt Blau und Gelb, die Nationalfarben der Ukraine – ein deutliches Bekenntnis zur Solidarität. "Auf dunkler Erde schwebt die aus unzähligen weißen Holunderblüten geschaffene Taube des Friedens" erklärt die Sprecherin im Arbeitskreis, Siglinde Schreiber, und die biblische Botschaft "Friede auf Erden" solle zu persönlicher Andacht und zum Gebet für den Weltfrieden einladen.

