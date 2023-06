Unter freiem Himmel nahmen mehrere hundert Gläubige am Fronleichnamsfest teil, das mit einer Prozession durch die Innenstadt über die Ringanlagen und die Rietstraße über den Marktplatz und die Obere Straße zurück zum Münsterplatz führte.

Dekan Josef Fischer, Vikar Gia-Hoa Nguyen und Diakon Rupert Kubon zelebrierten das Hochfest der katholischen Kirche, das mit einer Eucharistiefeier auf dem Platz zwischen Münster und Rathaus begann. Ein Kirchenchor unter Leitung von Kantor Roman Laub und ein Bläserensemble begleiteten die Feier musikalisch.

Zuspruch gibt Initiatoren Recht

Kurz nach Beginn des Festgottesdienstes war zu erkennen, dass das neu formierte Organisationsteam mit Tobias Hermle, Martin Schuhbauer, David Schnee, Margaretha Säger und Ilona Beha mit seiner Entscheidung richtig gelegen hatte, das Fronleichnamsfest neu zu beleben. Als genial erwies sich auch die Idee Pizzaschachteln als Rahmen für diverse Blumenbilder zu nutzen.

Bereits in den Stunden vor, während und nach der Feier nutzten Passanten die Gelegenheit, die aus Blumen Blüten und Gräsern gemalten Bilder entlang des Blumenteppichs durch die Innenstadt zu bestaunen. Viele Blumenbilder zeigen religiöse Motive, aber auch weltliche Motive wie ein aus Blüten komponiertes Villinger Stadtwappen entfalteten sich farbenfroh. Zudem luden die pittoresk gestalteten Altäre mit ihren religiösen Blumenbildern die Menschen zum Verweilen ein.

Offene Türen im Münster

Durch die Gassen und Straßen rund um das Münster wehte ein Hauch an feierlichem Glanz, während sich die Gläubigen auf die Feierlichkeiten konzentrierten. Der Übergang von der Eucharistiefeier zur Prozession durch die Kanzleigasse und die Ringanlagen in die Rietstraße war fließend, als die Teilnehmer der von Dekan Fischer getragenen Monstranz folgten. Ministranten der Villinger Seelsorgeeinheit führten die Prozession würdevoll an, an der auch Mitglieder der historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe teilnahmen. Unter den Passanten in der Innenstadt fand sich manch einer, der sich der Prozession spontan anschloss. Viele Gäste in den Straßencafés hielten kurz inne, um dem Tross stillen Blickes zu folgen.

Permanent war das Münster geöffnet das einige Gläubige nutzten, um den Feierlichkeiten auf dem Münstervorplatz im Kühlen zu folgen. Das Fronleichnamsfest aller Villinger Pfarreien endete mit einem Schlusslied und einem musikalischen Ausklang des Bläserensembles.

Fronleichnam

Das Fest

Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiert die katholische Kirche das Fest Fronleichnam, das übersetzt so viel wie „Fest des Leibes und Blutes Christi“ bedeutet. Fronleichnam ist einer der höchsten Feiertage in der katholischen Kirche und wird umgangssprachlich auch Herrgottstag genannt.