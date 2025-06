Fronleichnam in Tailfingen: Wie die Glocke zum Altar wird

Dem tatkräftigen Einsatz der Kirchengemeinderäte war es zu verdanken, dass die katholische Seelsorgeeinheit Talgang bei strahlendem Sonnenschein ein rundum gelungenes Fronleichnamsfest gefeiert hat. Der Gottesdienst und die Prozession rund um die Kirche St. Elisabeth in Tailfingen wurden nicht nur durch die rege Beteiligung der Gemeinde, sondern auch durch die hervorragende Organisation zu einem besonderen Ereignis.

Mit großem Einsatz und viel Liebe zum Detail hatten Kirchengemeinderäte alles vorbereitet – von der Abstimmung der Abläufe über die Gestaltung der Altäre bis hin zur Koordination mit Musik und Kommunionkindern. Ihr Engagement trug maßgeblich dazu bei, dass das Fest reibungslos verlief und in herzlicher Atmosphäre gefeiert wurde.

An der Glocke säumten die Kommunionkinder die Geistlichen. Foto: Monika Spiegler

Die Prozession führte zu zwei Stationen rund um das Gotteshaus. An der ersten schmückte ein wunderschöner Blumenteppich den Altar, den die Kinder der Kinderoase Kunterbunt in St. Maria in Onstmettingen gestaltet hatten. Die zweite Station beim Pfarrhaus war ein weiterer Blickfang: Dort wurde die Glocke in einen Altar verwandelt – ein kreatives Zeichen, das den Glauben mitten in den Alltag holte.

Rund um St. Elisabeth zog die Prozession. Foto: Monika Spiegler

Der Posaunenchor des CVJM Tailfingen sorgte mit seiner musikalischen Begleitung für festliche Stimmung. Die Erstkommunionkinder, die in ihren weißen Gewändern die Prozession begleiteten, rundeten das lebendige Bild der Gemeinde ab.

Ein echter Hingucker: die Blumenbilder in Pizza-Kartons. Foto: Monika Spiegler

Im Anschluss blieb Zeit zum Austausch unterm Kastanienbaum im Hof der Kirche – eine Gelegenheit, die viele Gemeindemitglieder gerne nutzten. Das Fronleichnamsfest wurde so nicht nur ein Ausdruck gelebten Glaubens, sondern auch ein Zeichen für das gelingende Miteinander in der Seelsorgeeinheit Talgang.

Unterm Kastanienbaum wurde anschließend gefeiert. Foto: Monika Spiegler

Die gewählten Vorsitzenden der drei Gremien, Emilie Straubinger von St. Elisabeth, Monika Spiegler von St. Maria und Rosalia Ferrara von der italienischen Gemeinde, sowie Pfarrer Hans-Joachim Fogl waren stolz auf das Fest: „Es war ein schönes Zeichen dafür, wie gut das Miteinander in der Seelsorgeeinheit Talgang funktioniert. Das Engagement und die Freude aller Beteiligten haben dieses Fest zu etwas Besonderem gemacht“, betonten sie unisono.