Wie seit Jahrzehnten gewohnt, führte die Prozession der Katholiken an Fronleichnam durch den Ort. Nur die Zahl der Gläubigen war beim weitem nicht mehr so groß wie früher. Wehmütig denken die Älteren an die Zeiten zurück, wo der ganze Ort auf den Beinen war. Dennoch wird die Tradition hochgehalten.

Die Musikkapelle unter der Stabführung von Dirigent Udo Bertsch führte die Glaubenskundgebung an. Diakon Toni Babic trug die Monstranz unter dem Baldachin, dem Traghimmel. Wallfahrtsseelsorgerin Schwester Martina Küting von Heiligenbronn sprach auf dem Prozessionsweg die Gebete.

Statio hielten die Gläubigen mit Diakon Toni Babic an zwei Altären im Fischhäusle und am Mahnmal für Opfer von Kriegen an der Kirche.

Ein liebevoll gestalteter Blumenteppich (Ausschnitt) Foto: Maier

Botschaft des Glaubens

In allem, was uns bedrängt, so Babic, könnten sich die Menschen vertrauensvoll an Gott wenden: „Durch seine Botschaft schenkt Jesus uns die Kraft zur Umkehr, Erneuerung und Versöhnung als auch Nähe und Liebe an allen Tagen.“ Der Diakon spendete den sakramentalen Segen. Der Kirchenchor mit Chorleiter Christoph Schmitz gestaltete die Feiern an den Stationen und den Festgottesdienst in der Kirche mit. „Für die Altäre und die Blumenteppiche waren neben den Kirchengemeinderäten auch freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz.“, berichtet Pfarramtssekretärin Marlies Störzer.

Die religiöse Bedeutung

„Wir feiern heute, dass Jesus lebendig unter uns ist.“, sagte der neue Pfarrer Joji Mathew, der das Hochfest zelebrierte, in seiner Ansprache in der St.-Agatha-Kirche. Denn: „Fron bedeutet der Herr und Leichnam bedeutet der lebendige Leib. An Fronleichnam wollen wir unseren Glauben feiern und uns zu dem Glauben an Christus bekennen“, betonte der indische Pater. Die weltlichen Gaben könnten nicht geben, was Gottes schützende Hände geben können.

Die Musikkapelle unter Stabführung von Udo Bertsch führt die Fronleichnams-Prozession in Salzstetten an. Foto: Maier

„Gott hilft denen, die sich ihm zuwenden.“ Beim Festgottesdienst wurde Christoph Schmitz für seine 25-jährige Chorleiter-Tätigkeit beim katholischen Kirchenchor Salzstetten von Diakon Toni Babic unter großem Beifall der Gottesdienstbesucher geehrt. Er dankte für seine langjährige engagierte musikalische Leitung und überreichte Geschenke. Beim anschließenden Gemeindefest kredenzten Kirchengemeinderatsmitglieder und Freiwillige um und im katholischen Gemeindezentrum ein Mittagessen. Für die Katholiken in der Waldachtalgemeinde war es wieder einmal ein schönes Gemeinschaftserlebnis, das im Glauben bestärkt.