Es war wieder eine beeindruckende Glaubensbezeugung, die die katholische Kirchengemeinde Lützenhardt nach zwei Jahren Corona-Pandemie an Fronleichnam in der Öffentlichkeit auf die Füße stellte.















Waldachtal-Lützenhardt - Die Katholiken freuen sich, aber auch viele hilfsbereite evangelische Christen, dass es nach zwei Jahren Corona-Pause in Lützenhardt wieder ein Fronleichnamsfest geben kann. Höhepunkte dieses Festtages ist immer die Prozession im Ort – eine der größten in der Region.

Zu der wurden wieder viele Gläubige, nicht nur aus dem Ort selbst erwartet, ist doch allein der 400 Meter lange Blumenteppich eine Augenweide. Ortsvorsteher Ludwig Blum war sogar der Meinung, dass der Blumenteppich länger als 400 Meter ist.

Morgens um 4 Uhr hieß es bereits aufstehen. Die Strecke wird abgesperrt. Um 5 Uhr wird mit dem Weg begonnen. Viele Motive wurden bereits in den Tagen zuvor auf Holzplatten vorbereitet und dann auf dem langen Weg immer wieder platziert, dazwischen viele Blumengestecke.

Musikverein Cäcilia begleitet den Festgottesdienst musikalisch

Der Weg selbst wurde mit frischem Heu, das Landwirt Hans Bohnet am Donnerstag morgen in aller Frühe frisch vom Feld gemäht und geholt hat, ausgelegt. Ludwig Blum erläuterte im Gespräch, dass auch viele evangelische Christen gerne bereit waren morgens in aller Frühe mitzuhelfen.

Im Kurpark in Lützenhardt feierten die Christen gemeinsam den Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Anton Romer, musikalisch vom Musikverein Cäcilia begleitet. In seiner Predigt erläuterte Pfarrer Romer den Sinn dieses kirchlichen Hochfestes, das seit dem 13. Jahrhundert gefeiert wird. "Die Katholiken feiern heute ein besonderes Fest", so Romer. "Gott, der uns in Wein und Bot ganz nah ist, schenkt uns das Brot des Lebens. Wir feiern die bleibende Gegenwart von Jesus. Wenn wir mit Gott durch die Straßen gehen, bringen wir den Segen zu den Leuten", sagte Romer. Mit dem Blumenteppich ehrten wir Gott.

Während der Prozession dürfen Kinder Blumen streuen

Mit der Prozession werde auch das Herz und die Sinne der Menschen angesprochen, erklärte Romer. "Wir können dazu beitragen, dass in unserem Umfeld Frieden herrscht."

Die Kindergartenkinder erfreuten mit dem Lied "Unser Leben sei ein Fest, so wie heute und an jedem Tag". Während der Prozession durften sie Blumen streuen.

Nach dem Gottesdienst wurde gleich im Kurpark die erste von vier Stationen der Prozession begangen. In den weiteren Stationen wurde Gott um den Frieden in der Welt gebeten. "Hilf allen Völkern, dass sie in Freundschaft zueinander finden", hieß es da. Die vierte und letzte Station war dann in der Herz-Jesu-Kirche

