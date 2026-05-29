Fronleichnam in Hüfingen: Altarbilder statt großem Blumenteppich

In Hüfingen wird der Herrgottstag mit einer Minimalvariante an Blumenschmuck gefeiert. Der Ablauf bleibt nicht weniger festlich.

Gibt es einen großen Blumenteppich, wird ein kleiner gelegt oder müssen sich Hüfinger und zahlreiche aus weitem Umland angereiste Besucher mit einer kleineren Version am Herrgottstag begnügen? Die Entscheidung darüber fällt jeweils am Donnerstagabend der Vorwoche. Der Fronleichnamsausschuss hat nach endgültiger Beratung beschlossen, dass aufgrund der sehr dürftigen Blumenlage in diesem Jahr kein großer Blumenteppich gelegt werden kann. Das teilte das Gremium mit.

Statt eines Blumenteppichs auf der Hauptstraße werden die Helfer vier Altarbilder vor den jeweiligen Altären legen. Denn ohne freiwillige Helfer lässt sich auch nicht der kleine Blumenschmuck zu Ehren Gottes umsetzen. Wer bei der Blumensuche und beim Blumenkleben der Altarbilder mithelfen möchte, soll sich bitte auf dem Pfarrbüro unter der Nummer 61295 melden. Es werden hierfür noch Helfer gesucht.

Schmuck statt Teppich

Damit der Fronleichnamstag auch ohne den imposanten Blumenteppich feierlich begangen werden kann, bittet der Fronleichnamsausschuss die Anlieger der Hauptstraße, ihre Häuser zu schmücken und zu beflaggen.

Ansonsten werde der Hüfinger Herrgottstag in bewährter Weise gefeiert. Er beginnt um 8.30 Uhr mit der Prozession in der Kirche. Gegen 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst. Beteiligt sind der Projektchor des Kirchenchores Hüfingen, der Jugend- und Kammerchor Donaueschingen am Fürstenberg-Gymnasium“ und Orchester „Cappella vivace“. Der Chor singt die Missa brevis in d KV65 von Wolfgang Amadeus Mozart unter der Leitung von Hubert Stinner. Festprediger ist Pfarrer im Ruhestand Andreas Huber.

Unsere Empfehlung für Sie Fronleichnam in Hüfingen Zivilcourage als eine Botschaft Mit einer festlichen Prozession durch die fahnengeschmückte Hauptstraße feierte die Gläubigen in Hüfingen den Fronleichnamstag.

Gegen 11.30 Uhr gibt es ein Platzkonzert der Stadtmusik Hüfingen auf dem Kirchplatz. Im Pfarrheim und auf dem Kirchplatz wird der Narrenverein Hausen vor Wald die Bewirtung übernehmen. Um 16 Uhr schließt eine Andacht den Herrgottstag ab. Der Hüfinger Künstler Lucian Reich legte 1842 erstmals einen Blumenteppich aus. Nachbarn taten es ihm nach, bis über die Jahre ein ganzer Prozessionsweg aus Blumen entstand, der in seiner größten Variante 450 Meter lang ist.