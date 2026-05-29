Fronleichnam in Hüfingen: Altarbilder statt großem Blumenteppich

In Hüfingen wird der Herrgottstag mit einer Minimalvariante an Blumenschmuck gefeiert. Der Ablauf bleibt nicht weniger festlich.
Gibt es einen großen Blumenteppich, wird ein kleiner gelegt oder müssen sich Hüfinger und zahlreiche aus weitem Umland angereiste Besucher mit einer kleineren Version am Herrgottstag begnügen? Die Entscheidung darüber fällt jeweils am Donnerstagabend der Vorwoche. Der Fronleichnamsausschuss hat nach endgültiger Beratung beschlossen, dass aufgrund der sehr dürftigen Blumenlage in diesem Jahr kein großer Blumenteppich gelegt werden kann. Das teilte das Gremium mit.