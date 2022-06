5 Gut 150 bis 200 Gläubige schlossen sich der Prozession an. Foto: Morlok

Horb - Kurz nach 11 Uhr, direkt nach dem Gottesdienst, riefen die Glocken der Stiftskirche die Menschen auf, mit zu den zwei Außenaltären zu pilgern, um dort bei diesem kirchlichen Hochfest Leib und Blut Christi zu gedenken.

Zwischen 150 bis 200 Gläubige versammelten sich dazu zur Fronleichnams-Prozession, die in diesem Jahr von der Stiftskirche aus wieder zu zwei Hochaltären, im oberen Teil der Stadt, führte.

Erste Station war der schlichte, mit Rosen und Blumen in den Farben des Vatikans (Weiß und Gelb) geschmückte Hauptaltar, der vor dem Rathaus stand und der wieder einmal von der Horber Kolpingsfamilie gestaltet wurde. Altar Nummer Zwei war nur wenige Meter weit entfernt beim Kloster aufgebaut. Auf einen weiteren Altar, wie in den Vorjahren beim Seniorenheim, hat man in diesem Jahr verzichtet, da man den Abschluss dieser besonderen Feier in diesem Jahr nicht, wie sonst üblich, in der Liebfrauenkirche zelebrieren konnte, da diese derzeit saniert wird.

Motiv zeigt den Heiligen Geist in Form einer Friedenstaube

Auffallend war neben dem Umstand, dass in diesem Jahr seit langer Zeit keine Abordnung der Horber Stadtkapelle der Prozession voranschritt, dass vor dem Hauptaltar kein Blumenbild lag. Dieses hatten die Verantwortlichen in diesem Jahr der großen Hitze wegen, die für diesen Donnerstagvormittag vorhergesagt wurde, vorsorglich vor dem Altar in der Stiftskirche aufgebaut, damit die Blumen, die von vielen fleißige Hände in mühevoller Detailarbeit gelegt wurden, nicht sofort verwelkten.

Das diesjährige Motiv lehnte sich an das Motto des Katholikentages in Stuttgart an, der vor wenigen Tagen zu Ende ging und der das Thema "Leben teilen" aufgegriffen und zu seinem Leitstrahl gemacht hatte.

Das Motiv, das den Heiligen Geist in Form einer Friedenstaube zeigt, der das Brot des letzten Abendmahls an alle Nationen – dargestellt durch fünf offene Hände, die sich nach oben recken – wurde in der Tradition von Olga Kreidler-Knecht, die im hohen Alter verstarb, unter der Regie ihres Sohn Christof Kreidler, der einer der beiden Vorstände der Horber Kolpingsfamilie ist, gestaltet und von Jochen Milles, der den Gesamteinsatz leitete, zusammen mit der St. Gertrudis-Blumenschmuckgruppe und weiteren fleißigen Händen gelegt.

Fahnenträger der Kolpingsfamilie führen Prozession an

Nach dem rund einstündigen Gottesdienst in der Kirche folgte die Prozession, angeführt von den Fahnenträgern der Kolpingsfamilie und gefolgt von Pater Jennis Thomas, der die Monstranz von Altar zu Altar trug.

Pater Jannis erinnerte auf dem Marktplatz daran, dass man für alle, die für das öffentlichen Wohl verantwortlich sind, beten solle, damit die ihre Aufgaben gut erfüllen mögen. "Ihr seid das Salz der Erde" habe Jesus zu seinen Jüngern gesagt, doch wenn das Salz fade und geschmacklos würde, wäre es zu nichts mehr gut und müsse weggeworfen werden, machte der Geistliche in seiner kurzen Predigt klar.

Herbert Dettling übernahm im Anschluss eine besondere Art der Fürbitten, verbunden mit dem Wunsch nach Segen.

Den Wunsch "Herr schenke uns Frieden", die Sehnsucht nach friedlichem und respektvollem Umgang miteinander, die Gabe, fair zu streiten und Kompromisse auszuhalten, zu teilen und zu leben, baute der indische Pater mit in sein Gebet ein, bevor er die Gläubigen einlud, mit ihm zusammen zum zweiten Altar zu pilgern und anschließend Fronleichnam als das Hochfest des Leibes und Blutes Christi in der Stiftskirche zu beenden.

